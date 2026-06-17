Sénégal: Bakel - 686 candidats au CFEE sans extrait de naissance

Bakel — Six-cent-quatre-vingt-six candidats au Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) dans le département de Bakel (est) ne disposent pas d'extrait de naissance, a déploré, mercredi, Ngor Pouye, adjoint au préfet de Bakel.

"La question de l'état civil est un mal qui gangrène le système éducatif dans le département de Bakel. Pour cette année, il y a 686 candidats inscrits à l'examen du CFEE sans extrait de naissance, c'est un mal", a-t-il signalé, assurant cependant que les candidats concernés ont bien composé.

M. Pouye s'exprimait au terme de la traditionnelle tournée des autorités dans les trois centres d'examens de la ville de Bakel pour s'enquérir du déroulement des épreuves.

Les autorités territoriales, l'inspecteur de l'éducation et à la formation (IEF) de Bakel, ainsi que le président des parents d'élèves et des chefs de service ont pris part à cette visite.

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L'autorité administrative a invité, à cette occasion, les parents d'élèves à faire preuve de responsabilité en déclarant leurs enfants dès la naissance.

"L'année dernière, beaucoup d'efforts ont été faits par les acteurs et les autorités, mais le problème demeure. Je voudrais lancer un appel aux parents, leur demander de faire preuve de rigueur et de responsabilité pour chercher des extraits de naissance aux enfants dès la naissance afin d'éviter que ces manquements nous poursuivent jusqu'au baccalauréat", a alerté M. Pouye.

L'adjoint au préfet de Bakel s'est dit par ailleurs rassuré relativement au déroulement de l'examen dans les différents centres, magnifiant la présence des élèves, des surveillants et des Forces de défense et de sécurité (FDS) au sein des établissements.

"J'ai échangé aussi avec les sous-préfets au niveau des arrondissements et le constat est le même : l'examen se déroule dans d'excellentes conditions. Aucun incident n'a été signalé. Dans tous les centres, la gendarmerie est présente pour assurer la sécurité des épreuves, des personnes et des biens, et il en sera ainsi jusqu'à la proclamation des résultats", a-t-il rassuré.