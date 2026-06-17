Sénégal: CFEE - Plus de 7 000 candidats pour le compte de l'IEF de Ziguinchor, 878 enseignants mobilisés

Ziguinchor — Au total, 7.052 candidats répartis à travers 59 centres d'examen prennent part aux épreuves du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) dans l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Ziguinchor (sud), a appris l'APS, mercredi.

Parmi les candidats inscrits, figurent 3.590 filles et 3.462 garçons, selon un document de l'IEF de Ziguinchor remis à la presse, précisant que 5.099 candidats relèvent de l'enseignement public, 1.585 de l'enseignement privé, contre 368 candidats libres.

Les effectifs de l'enseignement privé et des candidats libres représentent respectivement 22,47 % et 5,2 % de l'ensemble des inscrits, indique la même source.

La répartition géographique des candidats fait apparaître une forte concentration dans la commune de Ziguinchor, qui regroupe 69,62 % des effectifs.

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Elle est suivie de l'arrondissement de Niaguis, avec 21 % des candidats, tandis que celui de Nyassia représente 4,8 % des inscrits.

Pour accueillir les candidats, 59 centres d'examen ont été retenus, dont 43 dans la commune de Ziguinchor, 12 dans l'arrondissement de Niaguis et quatre dans celui de Nyassia.

Afin d'assurer le bon déroulement des épreuves, l"EF de Ziguinchor a mobilisé 878 enseignants, dont 59 présidents de centre, 129 secrétaires et 690 surveillants-correcteurs.

L'inspection de l'éducation et de la formation de Ziguinchor souligne que cette importante mobilisation traduit l'engagement des acteurs du système éducatif à garantir un examen crédible, transparent et équitable pour l'ensemble des candidats.