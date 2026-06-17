Sénégal: Les étudiants de l'USSEIN invités à s'approprier les enseignements contenus dans la lettre de Baye Niass à ses enfants

Kaolack — Le directeur général du Centre régional des oeuvres universitaires et sociales (CROUS) du Sine-Saloum, Jean Birane Gning, a exhorté les étudiants de l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN) à s'inspirer des valeurs morales et pédagogiques contenues dans la lettre adressée par El Hadji Ibrahima Niass dit Baye Niass(1900-1975) dit Baye Niass à ses enfants en partance pour l'Égypte pour y poursuivre leurs études.

"Cette lettre est un héritage précieux. Cheikh Ibrahima Niass y rappelait à ses enfants étudiants la valeur de l'unité et la solidarité, du partage du savoir, de la prière et de la guidance spirituelle", a expliqué M. Gning.

Il s'exprimait mardi soir lors à la cérémonie officielle de la deuxième de la journée "portes ouvertes" du CROUS-SS au campus universitaire de l'USSEIN du Sine-Saloum, dans la commune de Kaolack (centre).

Cet événement est placé sous le thème : "La lettre de Cheikh Ibrahima Niass à ses enfants étudiants : un code moral et un viatique pédagogique".

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Selon le directeur du CROUS-SS, ces principes rejoignent la politique éducative nationale, qui place la jeunesse et l'éducation au coeur du projet national, par le renforcement de la qualité des enseignements, l'accompagnement sociale et la valorisation de la recherche.

"Cette journée portes ouvertes est relative au savoir, à la culture, au sport, aux arts et au génie créatif, tout en valorisant le dialogue entre étudiants, enseignants, partenaires sociaux, techniques et financiers", a-t-il ajouté.

"Malgré les difficultés et le manque de moyens, nous avons tenu à maintenir cette rencontre. Nous formulons le voeu pour que l'année prochaine, cette initiative se tienne sur une semaine, afin que le savoir-faire et le génie de l'USSEIN soient davantage mis en lumière", a-t-il poursuivi.

Il a également di vouloir miser sur la transformation numérique, qui fait partie des axes majeurs de sa gouvernance du CROUS-SS. Ce qui explique, selon lui, la création d'OMNI Si, une plateforme digitale intégrée visant à moderniser et optimiser le quotidien des étudiants, enseignants et personnels administratifs, techniques et de service (PATS).

Le parrain de la journée, Cheikh Abdoul Malick Ibrahima Niass, s'est dit "très satisfait et honoré" du choix porté sur sa personne.

"L'éducation et la quête du savoir sont au-dessus de n'importe quelle autre activité sur terre. Mais ce qui fait plus ma satisfaction, c'est surtout le fait que cette université porte le nom de notre guide, notre référence, Cheikh Al islam El Hadji Ibrahima Niass", a soutenu le fils du fondateur de la confrérie musulmane niassène.