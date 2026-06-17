Sénégal: Mbacké - Les autorités satisfaites du bon démarrage de l'examen du CFEE

Mbacké — L'adjoint au préfet de Mbacké (centre), Ciré Ba, s'est déclaré satisfait, mercredi, du bon déroulement de la première journée de l'examen du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE), saluant l'effectivité du dispositif organisationnel mis en place dans le département.

"Au terme de cette visite effectuée dans quelques centres d'examen du département, nous sommes satisfaits de l'effectivité du dispositif ainsi que de la présence des surveillants et des candidats", a-t-il déclaré à l'issue de la traditionnelle tournée des autorités administratives dans les centres d'examen.

Il s'est également félicité de la mobilisation des forces de défense et de sécurité ainsi que des volontaires de la Croix-Rouge, qui contribuent au bon déroulement des épreuves.

Selon lui, cette bonne organisation est le fruit du travail préparatoire mené par l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Mbacké et l'ensemble de ses équipes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Mbacké, Abdoulaye Oumar Kane, a indiqué que 10 418 candidats, dont 3 844 filles, prennent part cette année à l'examen du CFEE dans le département, répartis dans 46 centres d'examen.

Il a précisé que la commune de Touba concentre à elle seule 25 centres, soit plus de la moitié des sites d'examen du département.

"Toutes les conditions sont réunies pour assurer une bonne gestion de cette session du CFEE", a assuré M. Kane, ajoutant que les dispositions nécessaires ont déjà été prises pour permettre le démarrage des opérations de correction dès samedi prochain.

L'IEF a également souligné que l'ensemble du personnel mobilisé a été suffisamment outillé pour assurer l'organisation de l'examen dans sa nouvelle formule.