Sénégal: CFEE 2026 - L'académie de Louga enregistre une hausse de 1,4% du nombre de candidats par rapport à 2025

L'académie de Louga, avec 15 386 élèves inscrits à l'examen du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE), enregistre une hausse de 213 candidats para rapport à l'année 2025, soit une progression de 1,4 %, a-t-on appris des services de l'Inspection d'académie.

Cette évolution est un des résultats des efforts de scolarisation et de maintien des élèves dans le système éducatif régional, souligne notamment une note signée par l'Inspection d'académie de Louga et transmise mercredi aux médias.

Les statistiques montrent, toutefois, des évolutions contrastées selon les Inspections de l'éducation et de la formation (IEF).

L'IEF de Linguère enregistre la plus forte progression avec 303 candidats supplémentaires, tandis que l'IEF de Louga gagne 156 inscrits, passant de 6 984 à 7 140 candidat.

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En revanche, l'IEF de Kébémer accuse un recul de 246 candidats, soit une baisse de 5,5 % par rapport à la session précédente.

La prédominance des filles se confirme dans l'académie avec 9 187 candidates, soit 59,7 % de l'effectif global, contre 6 199 garçons.

La note relève, cependant, une légère baisse du nombre de filles, qui s'élève à 138 candidates, alors que les effectifs masculins progressent de 351 candidats.

Concernant les candidats à besoins éducatifs spécifiques (CBES), seuls trois élèves ont été recensés dans l'ensemble de l'académie, soit 0,02 % de l'effectif total.

L'Inspection d'académie estime que cette situation met en évidence la nécessité de renforcer les mécanismes d'identification et d'accompagnement afin de promouvoir davantage l'éducation inclusive.

L'analyse comparative des résultats des sessions 2024 et 2025 fait ressortir une amélioration des performances dans les trois IEF de la région.

L'IEF de Louga a enregistré la progression la plus importante avec un gain de 16,59 points, son taux de réussite passant de 43,50 % en 2024 à 60,09 % en 2025.

L'IEF de Kébémer affiche le meilleur taux de réussite de l'académie en 2025 avec 61,91 %, soit une progression de 13,66 points.

L'IEF de Linguère a également amélioré ses performances, avec une hausse de 1,35 point.

Cette progression intervient dans un contexte où cette circonscription présentait déjà un niveau relativement élevé en 2024, avec un taux de réussite de 57,28 %, précise le document.

À l'échelle académique, le taux de réussite est passé de 48,28 % en 2024 à 60,27 % en 2025, soit une progression globale de 11,99 points.

Selon l'Inspection d'académie, cette amélioration reflète l'efficacité des stratégies de pilotage pédagogique ainsi que l'engagement des équipes éducatives et de l'ensemble des acteurs du système scolaire.

Pour la session 2026, un dispositif sécuritaire renforcé a été mis en place avec l'implication des autorités administratives, des forces de défense et de sécurité, des collectivités territoriales et des services déconcentrés de l'État, afin d'assurer le bon déroulement des épreuves, la sécurisation des centres d'examen et la protection des candidats.

L'Inspection d'académie de Louga a réaffirmé sa volonté de consolider les acquis enregistrés et de poursuivre les efforts en faveur d'une école "plus performante, plus inclusive et plus équitable".

L'examen du CFEE est marqué cette année par la suppression du concours d'entrée en Sixième, qui ouvrait les portes du collège aux élèves de CM2.