Ile Maurice: Une génération écoresponsable à la Lady P.K Boolell Government School

Pendant cinq jours, les élèves de la Lady P.K. Boolell Government School, à Montagne-Blanche, ont participé à plusieurs activités destinées à leur apprendre à mieux protéger la planète. Avec le slogan «Small Changes, Big Impact», les jeunes «Eco Warriors» de l'école montrent que même les petits gestes peuvent aider à construire un avenir plus propre et plus vert.

Protéger l'environnement commence souvent par de petites actions. C'est le message que la Lady P.K. Boolell Government School a voulu transmettre aux élèves lors de sa semaine de l'environnement, organisée du 1eᣴ au 5 juin. Durant cette semaine spéciale, toute la communauté scolaire s'est mobilisée autour d'un même objectif : apprendre à mieux respecter la nature. Élèves, enseignants, parents et invités ont participé à plusieurs activités éducatives afin de mieux comprendre les problèmes liés à l'environnement.

Cette initiative s'inscrit dans les efforts de l'école pour encourager les enfants à devenir des citoyens responsables. Dès leur plus jeune âge, les élèves apprennent que chaque personne a un rôle à jouer dans la protection de la planète.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le thème choisi par le club des Eco Warriors de l'école était Small Changes, Big Impact. Ce slogan rappelle qu'il n'est pas toujours nécessaire de faire de grandes choses pour changer le monde. Économiser l'eau, planter un arbre, recycler ou éviter de jeter des déchets dans la nature sont des gestes simples, qui peuvent faire une grande différence.

À travers cette semaine, l'école voulait aussi montrer que l'apprentissage ne se fait pas seulement dans les livres. Les activités pratiques permettent aux élèves de mieux comprendre ce qu'ils apprennent en classe.

Sensibilisation

La semaine a commencé par une marche de sensibilisation dans le village de Montagne-Blanche. Les élèves, accompagnés des enseignants, des parents et des invités, ont parcouru les rues avec des pancartes et des banderoles.

Sur ces affiches, ils avaient écrit plusieurs messages pour encourager la protection de la nature. Les enfants voulaient rappeler aux habitants l'importance de garder un environnement propre.

Cette marche avait pour objectif de sensibiliser toute la communauté. Les élèves ont montré que la lutte contre la pollution ne concerne pas seulement les adultes. Les enfants peuvent également devenir des exemples et encourager leur entourage à adopter de meilleures habitudes.

À travers cette activité, ils ont appris que jeter ses déchets correctement, protéger les arbres ou réduire l'utilisation du plastique sont des actions importantes pour préserver l'environnement.

La marche a également permis aux élèves de développer leur confiance. Ils ont porté un message positif devant les habitants du village et ont montré qu'ils étaient prêts à agir pour leur avenir.

Responsabilité

Pendant la semaine de l'environnement, l'école a aussi organisé un concours de la classe la plus propre et la plus verte. Chaque classe devait faire des efforts pour créer un espace agréable et respectueux de la nature. Les élèves ont nettoyé, décoré et organisé leurs salles de classe en mettant en avant des idées liées à l'environnement.

Les classes ont été notées selon plusieurs critères, comme la propreté, le rangement, la gestion des déchets et la créativité des décorations. Cette activité a permis aux enfants d'apprendre une leçon importante : prendre soin de son environnement commence par les lieux que l'on utilise tous les jours.

Elle a aussi encouragé le travail d'équipe. Chaque élève avait une responsabilité et devait contribuer au succès de sa classe. Ensemble, ils ont appris à coopérer et à s'entraider. Grâce à cette expérience, ils ont développé des valeurs importantes comme la discipline, le respect et le sens des responsabilités.

Créativité

La créativité des enfants était également au rendez-vous avec un concours de posters consacré à l'environnement. Les élèves ont mis en avant leurs talents artistiques pour créer des affiches colorées avec des messages forts. Certains ont parlé de la pollution, d'autres du recyclage, de la protection des animaux, des arbres ou encore du changement climatique.

À travers leurs dessins, les enfants ont pu partager leurs inquiétudes concernant l'avenir de la planète, mais aussi proposer leurs propres solutions. Cette activité leur a montré que l'art peut être utilisé pour sensibiliser autrui. Une simple affiche peut transmettre un message important et encourager les personnes à changer leurs habitudes.

Elle a aussi permis aux élèves de développer leur imagination et leur capacité à trouver de nouvelles idées.

Apprentissage

Un quiz interclasses sur l'environnement a également été organisé. Cette activité a testé les connaissances des élèves, qui ont pu le faire en s'amusant. Les questions portaient sur différents sujets comme les plantes, les animaux, le recyclage, les ressources naturelles et les gestes qui permettent de protéger la planète. Les élèves ont pu utiliser ce qu'ils avaient appris en classe et apprendre de nouvelles informations.

Ce genre d'activité aide aussi les enfants à développer leur curiosité. Ils apprennent à observer ce qui les entoure, à poser des questions et à réfléchir aux conséquences des actions humaines sur la nature. Participer devant leurs camarades leur permet également de gagner en confiance. Ils apprennent à parler clairement, à présenter leurs idées et à écouter les opinions des autres.

Recyclage

Un autre thème important de cette semaine était la gestion des déchets. Les élèves ont découvert comment faire le tri sélectif grâce à l'utilisation de différents bacs pour le papier, le plastique et les déchets organiques. Les enseignants leur ont expliqué pourquoi il est important de réduire les déchets et de donner une nouvelle vie à certains objets au lieu de toujours les jeter.

Grâce à des démonstrations pratiques, les enfants ont compris que recycler permet de protéger les ressources naturelles et de réduire la pollution. Ces habitudes apprises à l'école peuvent ensuite être appliquées à la maison. Les élèves peuvent aussi encourager leurs familles à adopter ces petits gestes.

Exposition

Pour montrer le travail réalisé durant la semaine, une exposition a été organisée à l'école. Les posters et projets préparés par les élèves ont été présentés aux parents, aux visiteurs et aux autres membres de la communauté scolaire. Cette exposition était une occasion pour les enfants de partager leurs idées et ce qu'ils avaient appris.

En présentant leurs travaux, ils ont amélioré leur manière de communiquer. Ils ont appris à organiser leurs idées et à parler devant un public. Ces projets peuvent également inspirer d'autres élèves à travers Maurice. Ils montrent qu'à tout âge, il est possible de participer à la protection de l'environnement. Les «Eco Warriors» souhaitent ainsi encourager d'autres écoles à mettre en place des actions similaires.

Nature

La plantation a aussi été l'un des moments importants de cette semaine. Les élèves ont préparé de jeunes plantes qui ont ensuite été distribuées dans les différentes classes. Chaque classe a maintenant la mission de prendre soin de sa plante.

Cette activité permet aux enfants de mieux comprendre l'importance des plantes et des arbres. Ils apprennent que la nature doit être protégée et entretenue. S'occuper d'une plante demande de la patience et de l'attention. Cela montre aux élèves que chaque être vivant mérite du respect.

Vision

Pour terminer cette semaine spéciale, des sacs écologiques ont été distribués aux élèves et aux membres du personnel afin d'encourager l'utilisation d'alternatives plus respectueuses de l'environnement.

Pour les différents concours organisés, l'école a choisi de ne pas désigner un seul gagnant. Tous les participants ont été considérés comme gagnants, car chacun a contribué à sa manière à protéger l'environnement.

La maîtresse d'école, Edda Bhicajee, et toute l'équipe enseignante souhaitent faire de la Lady P.K. Boolell Government School une école modèle dans le domaine du développement durable. L'établissement veut continuer à encourager des projets écologiques comme le recyclage, le compostage, le jardinage scolaire et les campagnes de sensibilisation.

L'école souhaite aussi renforcer la collaboration avec les parents, les autorités et la communauté afin d'instaurer une véritable culture du respect de l'environnement.