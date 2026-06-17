Ile Maurice: Competition Commission - Près de 1 400 dossiers traités à mai 2026

Le gouvernement affirme que la mise en place d'un comité interministériel chargé d'examiner les problèmes liés aux prix dans les marchés monopolistiques et quasi monopolistiques ne remet pas en question l'efficacité de la Competition Commission. C'est ce qu'a indiqué le ministre du Commerce, Michaël Sik Yuen, dans une réponse à une question de la députée Joanna Bérenger.

Le gouvernement ne considère pas que la Competition Commission of Mauritius a failli dans l'exercice de son mandat. Il a rappelé que cet organisme indépendant, établi sous la Competition Act, est chargé d'enquêter sur les pratiques anticoncurrentielles, les abus de position dominante, les ententes entre entreprises et d'autres pratiques restrictives.

À mai 2026, la Competition Commission avait traité environ 1 400 dossiers, comprenant notamment des plaintes, des notifications de fusion, des enquêtes sur des cartels, des examens de situations monopolistiques ainsi que des dossiers initiés en interne. Une liste détaillée des enquêtes et réalisations de l'institution a également été mise à disposition. Le ministre a précisé qu'aucune lacune particulière n'a été identifiée dans le fonctionnement de la commission.

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Il a toutefois souligné que les enquêtes liées à la concurrence sont souvent complexes et nécessitent des analyses économiques approfondies ainsi qu'un examen détaillé des preuves.

La création du comité interministériel vise, selon lui, à offrir une plateforme de coordination plus large au niveau gouvernemental. Certaines problématiques liées aux prix dépassent le cadre strict des lois sur la concurrence et peuvent être influencées par plusieurs facteurs, dont la dépendance aux importations, les coûts du fret et des assurances, les fluctuations des taux de change, les perturbations des chaînes d'approvisionnement ou encore la concentration des marchés. Le ministre a ajouté que ce comité viendra compléter les mécanismes existants, sans empiéter sur l'indépendance de la Competition Commission.

Cette dernière continuera d'exercer ses fonctions statutaires tout en renforçant ses actions en matière d'application des lois, d'analyse des fusions, de sensibilisation et d'engagement avec les différents acteurs économiques.