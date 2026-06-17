Ile Maurice: Rs 560 000 de drogue saisie cachée dans un mur

Une opération policière menée dans l'après-midi du lundi 15 juin à Bel-Air Rivière-Sèche a conduit à l'arrestation d'un homme âgé de 35 ans, soupçonné de trafic de drogue. L'intervention s'est déroulée, après que la CID de Trou-d'Eau-Douce a reçu des informations jugées crédibles concernant une activité suspecte liée à la possession de substances illicites dans la localité.

Munis d'un mandat de perquisition signé par le magistrat de district de Flacq, les enquêteurs se sont rendus au domicile du suspect. Une fouille corporelle a d'abord été effectuée en sa présence, mais aucune substance compromettante n'a été découverte sur lui. C'est toutefois lors de la perquisition de son domicile que les policiers ont fait une découverte inattendue.

Dans la salle de bain, ils ont repéré une structure en béton dissimulée, comprenant une niche de douche donnant accès à une cavité cachée à l'intérieur d'un bloc de béton. Dans cet espace soigneusement aménagé, les officiers ont mis la main sur un colis en plastique emballé avec du ruban adhésif transparent. Celui-ci contenait un autre sachet renfermant une substance brunâtre et collante, soupçonnée d'être des cannabinoïdes synthétiques. Interrogé sur place, le suspect a affirmé ne pas être au courant de la présence de cette substance.

Le suspect a été immédiatement arrêté et conduit au bureau de la CID de Trou-d'Eau-Douce pour les besoins de l'enquête. La drogue saisie pèse environ 112 grammes et sa valeur marchande est estimée à Rs 560 000. Après l'enquête préliminaire, le trentenaire a été placé en détention au poste de police de Bambous-Virieux. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l'origine et la destination de cette drogue.

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