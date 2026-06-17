Congo-Kinshasa: En Ituri l'Ordre des infirmiers dénonce les conditions de travail face à l'épidémie d'Ebola

L'antenne provinciale de l'Ordre national des infirmiers du Congo (ONIC) en Ituri tire la sonnette d'alarme sur les conditions de travail des infirmiers face à la nouvelle flambée de la maladie à virus Ebola dans cette province. Dans une déclaration publiée lundi 15 juin à Bunia, l'organisation dénonce plusieurs faiblesses dans la riposte actuelle.

Les responsables de l'ONIC saluent les efforts de lutte mais relèvent des insuffisances. Ils dénoncent le recrutement de personnels sans qualifications vérifiées et la faible prise en compte des compétences locales.

Les infirmiers s'inquiètent des menaces, des agressions et des kidnappings contre les prestataires sur le terrain. Le vice-président provincial de l'ONIC, Timothée Kosianza, dresse un bilan critique : « À la date du 13 juin 2026, 23 prestataires de santé, dont des infirmiers et des médecins, sont officiellement décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Cette situation appelle un renforcement urgent des mesures de prévention et de protection du personnel sanitaire ».

Face à ces défis, l'Ordre national des infirmiers recommande de renforcer les équipements de protection et d'accroître le nombre de centres de traitement Ebola. L'organisation demande aussi d'associer davantage les professionnels de santé locaux aux mécanismes de coordination de la riposte.