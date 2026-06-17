Afrique: Ebola en RDC et Ouganda - L'Union africaine appelle à « une riposte efficace et coordonnée »

Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie à virus Ebola, le président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, Evariste Ndayishimiye, insiste sur la nécessité de renforcer la coordination transfrontalière entre les pays touchés et ceux exposés au risque. « Chaque jour d'inaction est un jour de trop », a-t-il déclaré lors du sommet virtuel de haut niveau qu'il a convoqué mardi 16 juin 2026.

Evariste Ndayishimiye appelle à « une riposte efficace et coordonnée », sous le leadership d'Africa CDC, avec l'appui de l'OMS et des Communautés économiques régionales. Il a réaffirmé la solidarité de l'Union africaine avec la République démocratique du Congo et la République d'Ouganda, confrontées à une flambée d'Ebola liée à la souche Bundibugyo.

Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, s'est joint aux dirigeants de l'UA, aux partenaires internationaux, aux agences des Nations unies et aux organisations régionales lors de ce sommet.

Un engagement politique indispensable

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Il a appelé au renforcement des plans de riposte nationaux et régionaux, à la consolidation de la coordination transfrontalière et à l'intensification des mesures de préparation, de surveillance et de confinement.

Mahmoud Ali Youssouf a également insisté sur la nécessité d'une solidarité soutenue et d'une action collective des États membres et de leurs partenaires, afin de prévenir toute nouvelle transmission de la maladie et d'investir dans des systèmes de santé résilients à l'échelle du continent.

Selon lui, ce sommet a servi de plateforme pour mobiliser d'urgence un engagement politique, des ressources financières et un soutien opérationnel, afin de renforcer la réponse collective de l'Afrique à l'épidémie et de consolider la sécurité sanitaire continentale.