Afrique: Mario Gomes, ambassadeur du Portugal au pays - « J'espère un bon match et que le meilleur gagne »

À quelques heures du choc entre le Portugal et la République démocratique du Congo en Coupe du monde 2026, l'ambassadeur portugais en RDC, Mario Gomes, salue une rencontre « très disputée » et appelle à célébrer l'amitié historique entre les deux nations. L'ambassadeur a livré, ce 17 juin sur Radio Okapi, son analyse de cette affiche qualifiée de « grand jour » pour les deux sélections.

« Ce sera un grand match : d'un côté, l'expérience de Cristiano Ronaldo ; de l'autre, la jeunesse et l'irrévérence de l'équipe congolaise », a déclaré Mario Gomes. Selon lui, cette confrontation s'annonce particulièrement disputée et exigera une grande concentration des deux équipes pour espérer l'emporter.

Des Léopards déjà familiers du football portugais

L'ambassadeur souligne également que plusieurs joueurs congolais connaissent bien le championnat portugais, pour y avoir évolué ou y avoir été formés. Il cite notamment des clubs comme le FC Famalicão, le SC Braga ou encore le FC Porto.

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Une expérience qui, selon lui, pourrait compliquer la tâche de la sélection portugaise, les Léopards étant déjà familiarisés avec certaines dynamiques tactiques du football lusitanien.

Un match historique

Au-delà de l'aspect sportif, Mario Gomes insiste sur la portée symbolique de cette rencontre. Il estime qu'elle doit être perçue comme une célébration de l'amitié entre le Portugal et la RDC, des relations vieilles de plus de 500 ans.

« Plus important que le résultat, ce sera une opportunité de célébrer l'amitié entre le Portugal et le Congo », a-t-il souligné.

S'adressant au public congolais, l'ambassadeur a transmis un message d'amitié et de respect, tout en rappelant son attachement à son pays d'origine.

« Aux Congolais, je voudrais transmettre toute notre amitié. Mais ce soir, mes racines sont portugaises. J'espère un bon match et que le meilleur gagne », a-t-il conclu.