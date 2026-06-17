Afrique de l'Ouest: Projet d'ambassade pour les extraterrestres - Le Mouvement raëlien relance le débat sur les OVNI et le premier contact

Le siège social du mouvement raëlien, situé à Cocody Angré 7e Tranche, a servi de cadre, mercredi 17 juin 2026, à une conférence de presse consacrée au projet "d' Ambassade pour les extraterrestres". Des membres du mouvement à travers l'Afrique de l'Ouest, notamment au Togo et au Burkina Fasoa ont également suivi la rencontre par visioconférence.

Plusieurs responsables du mouvement sont intervenus, parmi lesquels Bony Yves, guide évêque, guide continental pour l'Afrique, Demba Gyoum, Guide Évêque raëlien et porte-parole du projet Ambassade, aux côtés de Guehi Privat-Sinclair, Landry Jean-Pierre Gomat et Ditalamane Hébié.

Au cours des échanges, ils ont présenté leur vision d'un futur contact officiel entre l'humanité et une civilisation extraterrestre. Selon Demba Gyoum, le projet consiste à construire une ambassade dans un pays qui accepterait de mettre à disposition un territoire diplomatiquement neutre, afin d'accueillir ces visiteurs que le mouvement appelle les « Elohim ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le porte-parole a soutenu que les récentes divulgations gouvernementales concernant certains phénomènes aérospatiaux non identifiés alimentent désormais un débat mondial sur l'existence d'autres formes de vie intelligentes. Pour lui, la question n'est plus seulement celle de l'existence du phénomène, mais celle de la préparation à un éventuel contact.

Le Mouvement raëlien estime qu'un tel projet pourrait générer d'importantes retombées économiques grâce au tourisme, à la recherche scientifique et à la création d'infrastructures universitaires. Ses responsables évoquent également la mise en place d'un centre de recherche et d'innovation inspiré des grands pôles technologiques internationaux.

Au-delà de la question extraterrestre, les intervenants ont insisté sur un message centré sur la paix, l'amour, la coopération et l'utilisation de la science au service du bien-être humain. Ils ont également annoncé la poursuite de leur campagne internationale dédiée au projet Ambassade jusqu'au 11 juillet prochain, date à laquelle une conférence mondiale sera organisée sous la conduite de Daniel Turcotte, responsable planétaire du projet.