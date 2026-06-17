Cote d'Ivoire: Bonne gouvernance dans la Santé - Des Directeurs du Cnrao signent des contrats individuels de performance

Renforcer la gouvernance, la redevabilité et l'excellence au sein du premier centre public d'oncologie du pays. Tel est l'objectif que s'est assigné, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara (Cnrao). Ainsi, dans sa poursuite de transformation institutionnelle, cet établissement sanitaire a fait signer à ses principaux responsables leurs contrats individuels de performance, le mardi 16 juin 2026, à Abidjan-Cocody. Loin d'être un simple document administratif, le contrat individuel de performance représente un engagement moral, professionnel et institutionnel.

« Il traduit l'adhésion à une dynamique de responsabilité, d'efficacité et de service public de qualité » déclaré le représentant du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, l'inspecteur général de la Santé, le Dr Bernard Kpaho. À l'entendre, les contrats d'objectifs et de performance constituent un instrument moderne de management permettant de clarifier les responsabilités, de fixer des objectifs précis et d'assurer un suivi rigoureux des engagements. Terminant, il a assuré que l'Inspection générale de la Santé accompagnera ce processus dans un esprit d'objectivité et de professionnalisme afin de garantir l'amélioration continue des performances du Cnrao.

Pour le président du Conseil d'orientation et de surveillance (Cos) du Cnrao, Pr Eddy Edmond, la signature des contrats de performance constitue « un acte de bonne gouvernance » qui traduit concrètement les orientations stratégiques du Cnrao. Car la démarche installe au coeur du fonctionnement de l'établissement une culture de la redevabilité et de l'excellence. Il a par ailleurs rappelé les exigences de résultats qui accompagnent ces engagements avant de réaffirmer le soutien du Cos à l'équipe dirigeante.

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Prenant la parole à son tour, la directrice générale du Cnrao, la professeure Judith Didi-Kouko Coulibaly a mis en avant les résultats de survie comparables aux standards internationaux. En cinq ans le nombre des patientes atteintes de cancer du sein suivies au Cnrao a atteint désormais 63 %, contre seulement 31 % au niveau national en 2017. Un taux qui grimpe jusqu'à 85 % lorsque la maladie est diagnostiquée précocement grâce au dépistage. Des avancées similaires qui sont également observées avec le cancer de la prostate, le cancer du col de l'utérus...

Pour Pr Judith Didi-Kouko Coulibaly, nulle doute ces résultats démontre que la qualité de la prise en charge médicale et humaine offerte au Cnrao est comparable à celle des meilleures structures spécialisées. Selon elle, ces performances doivent désormais être consolidées grâce aux contrats de performance signés par les directeurs et sous-directeurs de l'établissement. Aussi a-t-elle précisé que ces contrats reposent sur des objectifs clairement définis et des indicateurs mesurables couvrant l'ensemble des missions des différentes directions.