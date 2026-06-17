Cote d'Ivoire: Festival Happy Tabaski 2026 - La musique islamique de nouveau en lumière à Marcory

Le foyer des jeunes de Marcory a accueilli, le 14 juin 2026, la 4e édition du Festival Happy Tabaski. Un rendez-vous culturel qui a réuni fidèles musulmans, artistes et amateurs de musique islamique autour d'un moment placé sous le signe de la fraternité, de la spiritualité et du vivre-ensemble.

Durant plusieurs heures, le public a assisté à une programmation variée mêlant prestations musicales, humour, slam et autres expressions artistiques. Une diversité qui a contribué à créer une atmosphère conviviale et festive, à l'occasion de la célébration de la Tabaski.

À l'origine de cette initiative, une volonté clairement affichée par les organisateurs : offrir une meilleure visibilité aux artistes évoluant dans le registre de la musique islamique. Artiste chanteur et rappeur musulman, Ali Akbar - Konaté Ali à l'état civil - a rappelé que le festival est né du désir de promouvoir et de valoriser ces talents souvent peu représentés sur les grandes scènes culturelles.

L'objectif est donc de permettre aux artistes islamiques, notamment les plus jeunes, de disposer d'un cadre d'expression et de reconnaissance, indique-t-il. Il estime également que la musique islamique mérite une place plus affirmée dans le paysage du showbiz ivoirien.

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Pour cette 4e édition, les organisateurs ont misé sur une programmation enrichie. Le président du Comité d'organisation, Cissé Ali, a souligné la participation de nouveaux artistes et humoristes venus renforcer l'affiche du festival. Une ouverture qui traduit, selon lui, la volonté de faire grandir l'événement et d'élargir son audience d'année en année.

Parmi les invités figurait également Maher Zain Junior, présenté comme la Guest Star de cette édition. L'artiste a salué une initiative qu'il qualifie de levier important pour le développement de la musique islamique.