Afrique: France-Côte d'Ivoire - Téné Birahima Ouattara et Sébastien Lecornu ouvrent une nouvelle page du partenariat stratégique

17 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

En marge du salon international de la défense Eurosatory 2026, organisé en France, le Vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a été reçu en audience, ce mercredi 17 juin 2026, par son homologue français, Sébastien Lecornu, Premier ministre de la République française. Cette rencontre de haut niveau marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations de coopération entre Abidjan et Paris.

Les échanges entre les deux responsables ont porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun, avec pour priorité la consolidation du partenariat stratégique qui unit depuis plusieurs décennies la Côte d'Ivoire et la France. Les deux personnalités ont réaffirmé leur volonté commune de poursuivre et d'intensifier une coopération fondée sur la confiance, le dialogue et des intérêts mutuellement bénéfiques.

Au cours de cette audience, les deux dirigeants ont procédé à un large tour d'horizon des grands dossiers bilatéraux, notamment dans les domaines de la défense, de la sécurité et du renforcement des capacités. Ils ont également exploré de nouvelles perspectives de collaboration susceptibles d'accompagner les défis sécuritaires actuels et futurs auxquels sont confrontés les deux pays, mais aussi de contribuer à la stabilité régionale.

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Cette rencontre revêt une portée particulière puisqu'elle constitue la première entre Téné Birahima Ouattara et Sébastien Lecornu depuis leur prise de fonctions respectives dans leurs responsabilités actuelles. Toutefois, cette première audience officielle s'inscrit dans la continuité d'une relation de confiance bâtie au fil des années. Les deux hommes entretiennent en effet d'excellentes relations de travail, favorisant un dialogue direct et constructif sur les questions stratégiques.

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