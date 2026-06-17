Cote d'Ivoire: Cérémonie de graduation programme wawi ci

Côte d'Ivoire : 250 femmes entrepreneures accompagnées grâce au programme d'inclusion financière WAWI de la Fondation SEPHIS

La Fondation SEPHIS a procédé ce vendredi à la remise officielle de certificats à 250 femmes entrepreneures, bénéficiaires du programme West African Women Initiative (WAWI), lors d'une cérémonie organisée à l'Espace YEMAD à Cocody Golf. Ce programme d'inclusion financière, soutenu par la GIZ à travers son initiative Invest for Jobs affiche un impact significatif avec plus de 850 000 000 FCFA de financements décaissés via les institutions financières partenaires.

L'événement a réuni plusieurs personnalités, notamment la Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré, ainsi que M. Lars Nieder, Chef de la Coopération Allemande en Côte d'Ivoire, la Directrice du programme Invest for Jobs, des représentants des institutions financières partenaires et des acteurs de l'écosystème entrepreneurial.

Un programme structurant pour l'autonomisation économique des femmes

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Le programme WAWI s'inscrit dans une dynamique régionale visant à renforcer les capacités des femmes entrepreneures en Côte d'Ivoire et au Sénégal, en leur facilitant l'accès au financement, aux marchés et à un accompagnement technique structuré.

Selon la Fondation SEPHIS, cette initiative repose sur un principe central : le renforcement des compétences et l'assistance technique personnalisé comme levier essentiel pour améliorer la bancabilité et la croissance des PME dirigées par des femmes.

Des partenaires engagés pour l'inclusion financière

Dans son intervention, la Présidente du Conseil d'Administration de la Fondation SEPHIS, Mme Sefora Kodjo a souligné l'impact concret du programme sur les bénéficiaires.

« Aujourd'hui, l'autonomisation économique des femmes ne peut être durable que si elle repose sur une approche globale. Former sans financer ne suffit pas, financer sans accompagner ne suffit pas et accompagner sans créer des opportunités de marchés ne suffit pas. C'est pourquoi WAWI a été pensé comme un programme intégré, capable d'agir simultanément sur les principaux défis des femmes entrepreneurs.

En moyenne, seule une femme sur dix parvient à obtenir un financement pour développer son activité. Grâce à l'approche intégrée du programme WAWI et à l'accompagnement personnalisé offert aux bénéficiaires, nous avons réussi à porter ce taux à une femme sur trois parmi les entrepreneures accompagnées dont 80% sont à leur première expérience sur le financement.

Ces résultats démontrent qu'en investissant dans l'assistance technique des femmes des femmes et en facilitant leur accès aux opportunités financières notamment par des produits financiers adaptés à leurs profils, elles deviennent de véritables moteurs de croissance économique et de création d'emplois durables », a-t-elle déclaré.

Elle a également salué la mobilisation des partenaires financiers et techniques ayant permis la mise en oeuvre du programme et la facilitation de l'accès au financement pour les bénéficiaires.

L'Allemagne réaffirme son soutien à l'entrepreneuriat féminin

Le Chef de la Coopération Allemande en Côte d'Ivoire, M. Lars Nieder, a réaffirmé l'engagement de son pays en faveur de l'autonomisation économique des femmes et de l'inclusion financière.

« Soutenir les entreprises dirigées par des femmes n'est pas un geste symbolique. C'est investir dans la croissance, dans l'emploi, dans la stabilité et dans une Côte d'Ivoire plus forte, plus inclusive et plus prospère », a-t-il indiqué.

Le gouvernement ivoirien salue une initiative alignée sur les priorités nationales

Représentant le Gouvernement ivoirien, Mme Marie France Kouakou, Directrice Autonomisation et représentante de la Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a salué une initiative en parfaite cohérence avec la politique nationale de promotion de l'autonomisation des femmes.

« L'État de Côte d'Ivoire fait de l'autonomisation économique des femmes une priorité. Des programmes comme WAWI contribuent concrètement à renforcer les capacités des femmes et à améliorer leur accès aux opportunités économiques », a-t-elle déclaré.

Des parcours inspirants et un réseau entrepreneurial renforcé

La cérémonie a été marquée par des témoignages de bénéficiaires ayant partagé les transformations observées au sein de leurs entreprises grâce au programme WAWI, notamment en matière de structuration, de gestion financière et d'accès aux financements.

Une exposition des activités des entrepreneures a également permis de mettre en lumière la diversité des secteurs représentés, allant de l'agro-industrie aux services, en passant par le commerce et l'artisanat.

Une dynamique de transformation économique inclusive

Avec 250 femmes accompagnées, dont près de 145 engagées dans un parcours de financement, et plus de 850 millions de FCFA mobilisés et décaissés par les institutions financières partenaires, le programme WAWI confirme son rôle de levier majeur pour l'inclusion financière et la promotion de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire.

Forte de ces résultats, la Fondation SEPHIS ambitionne de consolider cette dynamique en renforçant ses mécanismes d'accompagnement et en étendant progressivement la portée du programme à de nouvelles générations de femmes entrepreneures à travers l'Afrique de l'Ouest.