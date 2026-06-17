Cote d'Ivoire: Ressources animales et halieutiques - Des dirigeants d'Organisations professionnelles agricoles renforcent leurs capacités

17 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

La direction des organisations professionnelles et de l'appui au financement (Dopaf) a organisé, le mercredi 17 juin 2026, à Abidjan-Cocody, l'atelier national de renforcement des capacités des interprofessions du secteur des Ressources animales et halieutiques.

Cet atelier vise à renforcer les capacités institutionnelles, organisationnelles, administratives et financières des dirigeants et cadres des interprofessions du secteur des ressources animales et halieutiques, en vue d'améliorer leur gouvernance, leur représentativité, leur autonomie financière et leur performance.

Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, a indiqué que les organisations interprofessionnelles occupent une place centrale dans la gouvernance des filières. Car, elles constituent des cadres privilégiés de concertation, de dialogue, de régulation et de défense des intérêts des acteurs.

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Cependant, il a relevé de nombreux défis, notamment les difficultés liées à la gouvernance, les insuffisances dans le fonctionnement des organes statutaires, les conflits de leadership, ainsi que les questions de transparence et de redevabilité. « C'est précisément pour apporter des réponses à ces défis que ce présent atelier a été organisé », a justifié le ministre, invitant les participants à suivre avec assiduité les différents modules.

« Je vous exhorte à faire un bon usage des enseignements qui seront tirés de cet atelier afin d'améliorer durablement la gouvernance de vos interprofessions. J'invite également les dirigeants des organisations interprofessionnelles à renforcer davantage les principes de bonne gouvernance, de transparence, de responsabilité et de redevabilité qui doivent guider toute organisation professionnelle moderne », a insisté Sidi Tiémoko Touré.

Le ministre a, par ailleurs, invité chacun des organes dirigeants à exercer pleinement ses prérogatives tout en respectant les limites de ses compétences et de son champ d'intervention. « Le respect des textes, des statuts et des règlements intérieurs demeure la meilleure garantie de stabilité et de performance pour nos organisations », a poursuivi le ministre de Ressources animales et halieutiques, soulignant que le gouvernement demeure engagé à accompagner la professionnalisation, la structuration et le développement durable des organisations professionnelles et interprofessionnelles.

Pour le directeur des organisations professionnelles et de l'appui au financement (Dopaf), Yves Toto, par ailleurs, président du comité d'organisation, cet atelier répond à une nécessité largement partagée, celle de disposer d'organisations interprofessionnelles fortes, crédibles, bien gouvernées et capables de jouer pleinement leur rôle dans le développement des filières.

« Je voudrais donc inviter chacun d'entre vous à participer activement aux échanges, à partager vos expériences et à tirer le meilleur profit des enseignements qui seront dispensés. C'est ensemble, dans un esprit de dialogue, de responsabilité et de solidarité, que nous construirons des interprofessions plus performantes et davantage au service des acteurs de nos filières », a-t-il exhorté.

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