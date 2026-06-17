Afrique: Une réponse régionale aux défis sanitaires

17 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo bénéficiera prochainement d'un nouveau programme régional de renforcement des systèmes de santé, financé à hauteur de 14,26 millions de dollars par le Fonds africain de développement, guichet concessionnel de la Banque africaine de développement (BAD).

Mis en oeuvre par l'Organisation ouest africaine de la santé (OOAS) dans sept pays (Togo, Bénin, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria et Sierra Leone) ce programme vise à améliorer la qualité des soins et à renforcer la préparation aux urgences sanitaires.

Parmi les actions phares figure la création d'un laboratoire transfrontalier « Une seule santé », destiné à renforcer la surveillance épidémiologique à l'échelle régionale, ainsi que le renforcement des capacités de contrôle et de réglementation pharmaceutique.

« Le caractère transfrontalier des risques sanitaires dans la région de la Cédéao nécessite des solutions régionales coordonnées ayant des effets positifs collectifs au-delà de chaque pays pris individuellement », a souligné Lamine Barrow, directeur général du Groupe de la Banque pour l'Afrique de l'Ouest.

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