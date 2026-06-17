Togo: Investissement, IA, résilience - Le pays au coeur du débat économique mondial

17 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Le président du Conseil Faure Gnassingbé participe mercredi à Rome au sommet FII PRIORITY Europe 2026, à l'invitation de Yasir ben Othman Al-Rumayyan, gouverneur du Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite (FIP) et président du FII Institute.

Organisé par le Future Investment Initiative (FII) Institute, l'institution saoudienne qui pilote également le sommet annuel de Riyad surnommé le « Davos du désert » -- FII PRIORITY Europe réunit dirigeants mondiaux, investisseurs institutionnels et innovateurs autour du thème « L'Europe réinventée : capital, souveraineté et autonomie stratégique ».

Les travaux portent sur les mécanismes de financement de la réindustrialisation européenne, la résilience des chaînes d'approvisionnement et la transformation de la main-d'oeuvre à l'ère de l'intelligence artificielle, des enjeux qui résonnent bien au-delà des frontières européennes.

Faure Gnassingbé veut faire partager la vision du Togo en matière de compétitivité économique et de résilience, positionnant le pays comme un acteur émergent dans la logistique, le commerce et la connectivité en Afrique de l'Ouest.

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