Tunisie: Port de la Goulette - 240 traversées programmées pour le retour des Tunisiens résidant à l'étranger

TUNIS/Tunisie — Le port de la Goulette a programmé 240 traversées maritimes, au cours de la saison 2026, pour assurer le retour des Tunisiens résidant à l'étranger, dans le cadre des préparatifs visant à gérer un afflux important de voyageurs pendant la période de pointe estivale.

Le Directeur du port de la Goulette, Mohamed Chelli a indiqué que le programme comporte 50 traversées au départ et à destination de Palerme (Italie), 44 traversées vers Gênes (Italie) et Marseille (France), 17 traversées vers Civitavecchia (Italie), ainsi que trois traversées vers le port de Zarzis.

Il a souligné que les différents préparatifs logistiques, organisationnels et sécuritaires pour la saison ont été accomplis en coordination avec tous les intervenants, rappelant que la réunion de la commission portuaire s'est tenue le 24 avril 2026, aux fins de définir le programme d'accostage des navires et d'organiser leurs horaires d'arrivée et de départ, de manière à garantir la fluidité du trafic et le respect des horaires.

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Il a ajouté que la commission de sûreté et de sécurité portuaires s'est réunie le 20 mai 2026, pour faire le point sur les aspects sécuritaires et renforcer les mesures de contrôle au sein du port, qui dispose d'un système de contrôle dédié à la sécurité des passagers et du personnel.

Le responsable a par ailleurs précisé que les préparatifs ont porté sur l'aménagement des hangars n° 2 et n° 3 pour accueillir les passagers et leurs véhicules dans des espaces couverts, ainsi que la création de nouvelles installations sanitaires, en plus de la modernisation du système de sonorisation dans la gare maritime et du renforcement de la signalisation et des moyens d'orientation et d'information.

Une ambulance et une équipe médicale sont également disponibles 24 heures sur 24, ainsi que des agents chargés d'accompagner les passagers à leur arrivée et à leur départ.

Le directeur du port de la Goulette a mis l'accent sur l'importance de ces préparatifs, étant donné le volume d'activité enregistré dans le port, qui a assuré, au cours de l'année 2025, 585 traversées ayant transporté environ 822 000 passagers et 336 000 voitures.

Environ 60 % du trafic annuel de passagers ont été enregistrés entre juin et septembre 2025, coïncidant avec le retour de la diaspora tunisienne à l'étranger.