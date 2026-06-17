Tunisie: Saison estivale 2026 - La CTN programme 149 traversées et renforce ses mesures d'accueil pour la colonie tunisienne à l'étranger

TUNIS/Tunisie — La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a programmé 149 traversées maritimes à bord des navires Tanit et Carthage durant la saison estivale 2026, s'étalant sur une période allant du 15 juin au 15 septembre prochain, contre 145 traversées au cours de la même période de l'année 2025.

L'administrateur délégué de la CTN, Habib Krim, a fait savoir mercredi, dans une déclaration à l'agence TAP, que la compagnie a réservé une capacité d'accueil globale estimée à 433 400 passagers et 126 600 voitures, contre 422 400 passagers et 123 600 voitures lors de la saison précédente.

Et d'ajouter que ce programme se répartit entre 82 traversées sur la ligne de Marseille, contre 75 en 2025, et 67 traversées sur la ligne de Gênes, contre 70 l'année dernière.

La compagnie assurera également huit traversées via le port de Zarzis, dont cinq sur la ligne Marseille-Zarzis, deux sur la ligne Gênes-Zarzis et une seule sur la ligne Zarzis-Gênes.

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Pour réussir la saison estivale, la compagnie a pris une série de mesures visant à renforcer l'encadrement des voyageurs et à améliorer les conditions d'accueil et les prestations.

Ainsi, sur le plan commercial, la directrice d'exploitation des navires de transport de passagers à la CTN, Aida Adouani, a affirmé que la compagnie poursuivra l'application des tarifs préférentiels au profit des tunisiens à l'étranger, notamment les réservations Early Booking (Réservation précoce) valable tout au long de l'année, qui offre des réductions allant de 25 à 39% par rapport au tarif ordinaire, à l'instar de ce qui a été adopté en 2025.

En plus, la compagnie a intégré ce tarif de réservation précoce dans toutes les traversées de la haute saison afin d'en faire bénéficier le plus grand nombre possible de Tunisiens résidant à l'étranger.

Pour la période allant du 16 juin au 10 août, qui correspond au retour des Tunisiens résidant en Europe en Tunisie, la compagnie a, également, alloué l'équivalent de 31% de sa capacité de passagers et 28% de sa capacité de véhicules aux tarifs préférentiels.

Aussi, Adouani, a souligné que la compagnie continue de permettre à la colonie tunisienne de payer en deux tranches durant la haute saison, avec un premier versement égal à 15% du prix du billet hors taxes lors de la réservation, le second versement devant être effectué dans un délai ne dépassant pas 45 jours avant la date du voyage.

Concernanrt le volet social, Adouani a évoqué la conclusion d'une convention entre la CTN et l'Office des Tunisiens à l'étranger permettant aux familles à faible revenu de bénéficier d'une subvention de 80 euros par personne, directement déduite du prix du billet lors de la réservation sur les navires Tanit et Carthage pour la période du 1er juin au 30 septembre 2026, et ce, en concrétisation des recommandations du conseil ministériel tenu le 26 avril 2026.

La compagnie maintient, dans le même cadre, les procédures de police et de douane à bord des deux navires tout au long de l'année afin de faciliter le transit des passagers aux ports de La Goulette et de Zarzis, avec l'aménagement d'espaces pour le renouvellement des passeports et l'installation de distributeurs automatiques de fiches administratives.

Dans le but d'améliorer les conditions d'accueil au port de La Goulette, les services de l'agence de la compagnie ont été renforcés par des agents saisonniers pour orienter et accueillir les voyageurs à l'intérieur et à l'extérieur du port. Parallèlement, des espaces extérieurs ont été aménagés et le nombre de guichets d'enregistrement a été doublé, passant de 18 à 34 guichets, afin de réduire le temps d'attente et de garantir le départ des navires à l'heure.

Il faut rappeler dans ce cadre que la CTN a enregistré une baisse de 57% des retards au niveau du départ des navires par rapport à l'année dernière.

D'autres équipements ont été mis en place, à l'instar d'un écran géant pour afficher les horaires de départ et d'arrivée ainsi que les annonces commerciales de la compagnie, en plus d'un autre écran dans l'espace extérieur pour guider les passagers et d'équipements sonores pour les orienter.

Au niveau du port de Marseille, plusieurs mesures ont été prises pour améliorer l'accueil, notamment la garantie des exigences de sécurité, la couverture complète des couloirs menant à la salle des passagers, le réaménagement des couloirs d'enregistrement des passagers piétons et motorisés, ainsi que l'aménagement d'espaces de divertissement pour enfants et de zones de restauration rapide durant les périodes d'attente.

La communication avec les passagers se poursuivra via les médias, les réseaux sociaux et le courrier électronique pour les informer des horaires de voyage, d'enregistrement et de fermeture des portes d'embarquement.