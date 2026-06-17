Congo-Kinshasa: Mondial 2026 - Les Léopards tiennent tête à la Seleção (1-1) et décrochent un point historique

Premier but et premier point en Coupe du Monde pour les Léopards

Grâce à un but de Yoane Wissa et à une remarquable solidité défensive, la République démocratique du Congo a tenu en échec le Portugal (1-1) pour son grand retour en Coupe du Monde. Un résultat historique qui permet aux Léopards de décrocher le premier point de leur histoire dans la compétition.

Cinquante-deux ans après leur unique participation à la Coupe du Monde, les Léopards de la RD Congo ont marqué l’histoire en arrachant un match nul précieux face au Portugal (1-1), l’un des favoris du tournoi, au terme d’une rencontre où courage, discipline et abnégation ont été leurs principaux atouts.

Dès les premières minutes, les hommes de Roberto Martínez ont imposé leur rythme en monopolisant le ballon et en installant le jeu dans le camp congolais. Cette domination a rapidement été récompensée. Sur un centre précis de Pedro Neto, João Neves a ouvert le score de la tête dès la 6e minute, laissant Lionel Mpasi sans réaction.

Malgré ce début difficile, les Congolais n’ont jamais cédé à la panique. Bien organisés défensivement, les hommes de Sébastien Desabre ont progressivement gagné en confiance. Yoane Wissa a été le premier à sonner la révolte, suivi par Cédric Bakambu puis Edo Kayembe, dont la tentative lointaine a été maîtrisée par Diogo Costa.

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Si le Portugal a continué à contrôler la possession, il s’est montré de moins en moins incisif face à un bloc congolais compact et discipliné. Juste avant la pause, les efforts des Léopards ont fini par être récompensés. Dans le temps additionnel de la première période (45+5), Yoane Wissa a parfaitement repris un centre tendu d’Arthur Masuaku pour remettre les deux équipes à égalité. L’attaquant congolais est ainsi devenu le premier buteur de l’histoire de la RDC en Coupe du Monde.

Au retour des vestiaires, la Seleção a tenté d’accélérer le rythme. L’entrée de Francisco Conceição devait apporter davantage de profondeur et de créativité, mais la défense congolaise est restée intraitable. Solides dans les duels, rigoureux dans le placement et efficaces dans les replis, les Léopards ont fermé les espaces et repoussé les offensives portugaises.

Même Cristiano Ronaldo, pourtant bien servi à plusieurs reprises par João Cancelo puis Francisco Conceição, n’est pas parvenu à trouver le chemin du but. Face à une arrière-garde congolaise particulièrement inspirée, le Portugal a multiplié les tentatives sans jamais réellement faire vaciller Lionel Mpasi.

Au coup de sifflet final, la RDC pouvait savourer un résultat à forte valeur symbolique. Face à une nation habituée aux grands rendez-vous internationaux, les Léopards ont fait preuve d’une remarquable résistance pour décrocher un point historique. Une performance fondatrice qui confirme leur capacité à rivaliser avec les meilleures sélections mondiales.