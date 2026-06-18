Afrique: Dakar abrite la première édition du Salon international du Conseil en Afrique de l'Ouest, à partir de jeudi

Dakar — Le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) va accueillir, jeudi et vendredi, la première édition du SICA, le Salon International du Conseil en Afrique de l'Ouest, a-t-on appris mercredi des organisateurs.

La cérémonie officielle d'ouverture, prévue jeudi à 9h00, sera présidée par de hautes autorités de la République du Sénégal, en présence de partenaires institutionnels et diplomatiques de premier plan, dont le représentant-résident de la coopération africaine auprès de l'Union des Comores, rapporte un communiqué transmis à l'APS.

Cette manifestation, considérée comme un événement fondateur est conçu pour positionner l'Afrique de l'Ouest comme hub stratégique à l'échelle internationale, selon les organisateurs.

Durant deux jours, le SICAO va réunir "plus de 2 000 décideurs, une cinquantaine d'exposants et une vingtaine d'intervenants venus du Sénégal, de la sous-région et d'au-delà, dans un marché mondial du Conseil qui dépasse aujourd'hui les 1 100 milliards de dollars", indique la même source.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce Salon a pour ambition de structurer un écosystème en pleine croissance et sera articulé autour de huit thématiques majeures.

Les deux journées seront rythmées par des conférences stratégiques, des tables rondes et des masterclass couvrant la stratégie et la transformation économique, la gouvernance, la sécurisation du patrimoine, l'intelligence économique et le digital, le financement des PME et startups, la finance durable et l'ESG, ainsi que la diplomatie économique.

Une plénière internationale et la présentation des conclusions de cette édition fondatrice vont clôturer le SICAO.

"Au-delà de la tenue du Salon, les organisateurs affichent une ambition à long terme : faire de l'Afrique de l'Ouest un pôle capable de produire et d'exporter ses propres services de conseil, dans un contexte où la région ne capte encore qu'une part marginale du marché mondial du secteur", mentionne le texte.