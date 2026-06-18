Afrique de l'Ouest: Croissance du secteur privé - La Bidc apporte un appui financier de plus de 107 milliards de Fcfa

La Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) a approuvé une série d'opérations de financement stratégiques visant à soutenir le développement du secteur privé et la sécurité énergétique en Afrique de l'Ouest. C'était à l'issue de la 98e session ordinaire de son Conseil d'administration tenue, le mardi 16 juin 2026, rapporte un communiqué de l'instance bancaire dont Fratmat.info a eu copie le mercredi 17 juin 2026.

À travers ces approbations, d'un montant de 75 millions USD (environ 37 500 000 000 de Fcfa) et 105 millions d'euros (environ 69 825 000 000 de Fcfa), l'institution financière dit vouloir témoigner de son engagement constant en faveur de la promotion d'une croissance inclusive, résiliente et portée par l'investissement privé en Afrique de l'Ouest.

« Ces interventions illustrent notre détermination à soutenir des initiatives structurantes qui renforcent les capacités productives, sécurisent l'approvisionnement énergétique et élargissent l'accès au financement pour les entreprises en en général et les Pme en particulier, véritables moteurs de la transformation économique de notre région », a déclaré George Agyekum Donkor, président de la Banque et de son Conseil d'administration.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces opérations approuvées mettent en évidence la capacité de la Bidc à déployer des interventions à fort impact dans des secteurs clés : une ligne de crédit de 80 millions d'euros en faveur de Coris Holding SA (Afrique de l'Ouest). Cette facilité renforcera la capacité de financement du Groupe, au profit des Pme qui représentent plus de 70% de son portefeuille de prêts. En effet, elle devrait stimuler les secteurs productifs, promouvoir l'inclusion financière et soutenir la création ainsi que la consolidation de milliers d'emplois, tout en renforçant le partenariat de la Bidc avec le groupe bancaire de premier plan de l'Uemoa.

La participation de 25 millions d'euros à une facilité de Mourabaha syndiquée en faveur de la Senelec (Sénégal) : structurée en collaboration avec la Société internationale islamique de financement du commerce (Itfc), cette opération permettra de financer l'approvisionnement en produits pétroliers raffinés destinés à la production d'électricité, contribuant ainsi à garantir un approvisionnement énergétique fiable et à soutenir l'activité économique et industrielle.

Une facilité de 50 millions USD en faveur de Stratcon Energie and Trading Limited (Ghana). Cette ligne de crédit sera consacrée à l'importation et à la distribution de produits pétroliers raffinés, notamment dans le cadre d'un partenariat avec la raffinerie de Dangoté. L'opération devrait renforcer la sécurité énergétique régionale, améliorer la fiabilité de l'approvisionnement et accroitre la compétitivité économique.

Et une facilité de 25 millions USD pour Topaz Multi-Industrie SA (Guinée). Ce financement soutiendra l'importation de matières premières industrielles, contribuant à accroitre les capacités de production locale, à renforcer la base industrielle de la Guinée, à favoriser la substitution aux importations et à générer des emplois durables.