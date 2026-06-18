Sénégal: Le Conseil constitutionnel rejette le recours - Ousmane Sonko maintenu au perchoir

17 Juin 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Le Conseil constitutionnel a rejeté le recours introduit contre le maintien d'Ousmane Sonko à la tête de l'institution parlementaire, mettant ainsi un terme à une procédure qui avait suscité de nombreux débats dans l'espace public.

Dans sa décision rendue publique ce jour, la haute juridiction a débouté les auteurs du recours, confirmant de facto la situation en vigueur. Cette décision est perçue comme une validation de la démarche suivie par l'Assemblée nationale dans le traitement de ce dossier.

L'institution parlementaire a salué cette issue, estimant qu'elle témoigne de son attachement au respect de la Constitution, de son Règlement intérieur ainsi qu'aux principes de la légalité républicaine. Selon plusieurs observateurs, cette décision renforce également la position de l'Assemblée nationale dans l'exercice de ses prérogatives et dans la conduite de ses procédures internes.

Les responsables parlementaires considèrent que le rejet du recours confirme la rigueur et le sens des responsabilités qui ont guidé l'institution tout au long de cette affaire. Ils soulignent que les différentes étapes de la procédure ont été menées dans le respect du cadre juridique en vigueur.

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Au-delà de ses implications institutionnelles, cette décision relance le débat sur la place du droit dans le fonctionnement des institutions républicaines. Pour les partisans du maintien d'Ousmane Sonko, le verdict du Conseil constitutionnel rappelle que les différends institutionnels doivent être tranchés sur la base des textes et non à travers des considérations politiques ou partisanes.

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