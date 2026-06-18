Congo-Kinshasa: Portugal vs RDC (1-1) - Un demi-siècle après, retour presque gagnant des Léopards

C'est peu dire d'affirmer que la première sortie de la République démocratique du Congo au Mondial 2026 était particulièrement attendue. En 1974, en Allemagne, ce qui s'appelait alors le Zaïre a été en effet le premier pays subsaharien à participer à une Coupe du monde. Hélas, pour un coup d'essai, ce ne fut pas un coup de maître. Le coup fut même particulièrement rude : 3 matchs, 3 défaites, 14 buts encaissés contre l'Écosse (0-2), le Brésil (0-3) et surtout contre ce qui était encore la Yougoslavie avec le cinglant 9 à 0.

Un demi de siècle après, les Léopards ont débarqué aux États-Unis pour laver l'affront qu'ils avaient essuyé en Allemagne de l'Ouest. Et s'ils n'ont pas gagné contre le Portugal, ils n'auront pas été ridicules ; loin s'en faut. Yoane Wissa est même entré dans l'histoire du football congolais en marquant ce qui est le premier but du pays à une phase finale du Mondial. La partie était pourtant loin d'être gagnée, Joao Neves crucifiant le portier congolais d'un coup de tête rageur dès la 5e minute. S'ensuivra un match au petit trot, plutôt soporifique aux allures même de match d'entraînement où les Portugais ne semblaient pas vouloir forcer leurs talents.

Et pourtant sur le papier, c'était une véritable armada à la portugaise, amenée par l'inusable Cristiano Ronaldo et qui comprenait également des métronomes comme Vitinha, Cancelo, Joao Neves, Nouno Mendes, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto, pour ne citer que ceux-là. Fort heureusement, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, les protégés de Sébastien Desabre sont revenus au score grâce au sociétaire de Newcastle United d'Angleterre, Yoane Wissa. Un score qui restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Même en présence du président Félix Tshisekedi, venu exprès à Houston pour assister à cette première sortie, les Léopards ne sont pas parvenus à glaner les 3 points de la victoire.

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Ce match nul est pour le moins encourageant pour la suite de la compétition, dans la mesure où en face, ils avaient l'un des sérieux outsiders de la compétition. Il faut saluer en tout cas la résistance dont a fait preuve la RDC contre une équipe dont on pensait qu'elle allait dérouler un jeu hors du commun. Et avec un peu plus d'allant, elle aurait même joué un tour pendable à la bande à CR7. Il faut espérer maintenant que le capitaine Chancel Mbemba et ses coéquipiers sauront tirer, avec leur coach, tous les enseignements de cette entame pour mieux négocier les deux matchs suivants.