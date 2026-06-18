Somalie: L'hôpital de Baidoa est submergé par les cas de malnutrition

communiqué de presse

À Baidoa, dans l'État du Sud-Ouest de la Somalie, les services nutritionnels soutenus par Médecins Sans Frontières (MSF) font face à une hausse sans précédent d'enfants et de femmes enceintes ou allaitantes arrivant dans un état critique. Face à cette crise humanitaire majeure, MSF appelle à un renforcement immédiat de la réponse d'urgence avant que d'autres vies ne soient menacées.

Une explosion des admissions à l'hôpital régional de Bay

La Somalie traverse une crise alimentaire dramatique, exacerbée par une sécheresse prolongée et des saisons des pluies insuffisantes. Aujourd'hui, près de 6,5 millions de personnes (soit une personne sur quatre) souffrent d'insécurité alimentaire sévère. Les communautés déplacées de la région de Bay et les zones rurales paient le plus lourd tribut.

À l'hôpital régional de Bay, situé à Baidoa, la situation est devenue intenable. Entre mars et mai, près de 1 400 patients ont été admis pour malnutrition. L'établissement a dû multiplier par deux et demi sa capacité d'accueil originale, passant de 50 à 125 lits, mais il reste totalement saturé. Le nombre d'admissions a doublé en seulement un mois. En mai, le niveau est resté alarmant avec plus de 500 enfants admis.

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« Nous avons transformé tous les espaces disponibles en zones de traitement, y compris des bureaux, d'autres services hospitaliers et des tentes », alerte Allara Ali, coordinatrice de projet MSF à Baidoa. « Pourtant, le nombre d'enfants continue d'augmenter. Les familles ont épuisé toutes leurs ressources après la perte de leurs troupeaux. Beaucoup ont vendu leurs derniers biens et marché plusieurs jours dans l'espoir de trouver de l'aide. »

Depuis mars, le dépistage mené par MSF auprès de plus de 4 000 enfants a révélé un chiffre effrayant : près d'un enfant de moins de cinq ans sur deux souffre de malnutrition aiguë dans la région. Bien que la période entre deux récoltes soit toujours difficile, ces niveaux sont les plus élevés observés depuis 2023.

Sécheresse et coupes budgétaires : le double fléau de l'aide humanitaire

Cette flambée de malnutrition sévère coïncide paradoxalement avec une baisse drastique des financements internationaux. Les programmes d'aide alimentaire, les soutiens financiers aux sinistrés et les distributions nutritionnelles préventives ont presque totalement disparu.

Des milliers d'enfants sous traitement ambulatoire

Dans le seul service thérapeutique ambulatoire de MSF, entre janvier et mai 2026, 11 800 enfants atteints de malnutrition aiguë modérée ou sévère ont été admis. Début juin, près de 6 000 d'entre eux étaient toujours sous traitement, tandis que 251 femmes enceintes ou allaitantes bénéficiaient d'un soutien nutritionnel.

Adegay, mère de l'une de ces patientes, témoigne : « Nous avons subi deux années de sécheresse et notre exploitation agricole n'a rien produit. Il ne nous reste plus rien. Ma fille avait une forte fièvre et son corps était gonflé. J'ai tout essayé à la maison avant de l'amener ici. Cela fait un an que nous n'avons reçu aucune aide. »

Rougeole et diphtérie : des épidémies parallèles meurtrières

Pour aggraver la situation, des épidémies mortelles frappent ces enfants au système immunitaire déjà affaibli. Depuis avril 2025, les équipes de MSF à Baidoa ont pris en charge plus de 3 200 cas suspects de rougeole, et au moins 33 enfants en sont décédés. Plus de 90 % des patients admis n'avaient jamais été vaccinés, alors même qu'une épidémie de diphtérie progresse en parallèle.

« Les traitements seuls ne suffiront pas » : l'appel de MSF

Bien que la malnutrition puisse être soignée, les équipes médicales se retrouvent face à un cercle vicieux. Les enfants guéris quittent l'hôpital pour retourner dans les mêmes conditions de privation extrême, s'exposant à des risques majeurs de rechute.

« Nous soignons des enfants jour et nuit, mais les traitements seuls ne mettront pas fin à cette crise », prévient Frida Athanassiadis, coordinatrice médicale de MSF en Somalie.

L'action d'urgence de MSF sur l'eau et l'assainissement

Pour endiguer la catastrophe et limiter les conséquences de la sécheresse, MSF intensifie ses activités d'eau et d'assainissement. Chaque jour, les équipes distribuent environ 170 000 litres d'eau par camion-citerne vers 17 sites à travers Baidoa. La construction de 150 latrines est également en cours, et une distribution de biens de première nécessité (kits d'hygiène menstruelle, jerricans) est planifiée.

Cependant, l'action médicale ne pourra pas compenser l'absence de nourriture. Nous exhortons les bailleurs de fonds et la communauté internationale à relancer d'urgence l'aide alimentaire, l'approvisionnement en eau, les campagnes de vaccination et le soutien économique via des transferts monétaires pour sauver les familles touchées par la sécheresse.

L'action de MSF en Somalie

En Somalie, MSF déploie une réponse médicale et humanitaire d'urgence pour faire face au double choc de la sécheresse et de l'insécurité alimentaire. Dans les zones les plus touchées comme Baidoa, les équipes assurent la prise en charge vitale de milliers d'enfants souffrant de malnutrition aiguë, combattent les épidémies de rougeole et de diphtérie, et distribuent de l'eau potable pour stabiliser une situation sanitaire critique.