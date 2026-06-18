Afrique: Plus de 50 millions d'Africains raccordés grâce à l'initiative Mission 300

Plus de 50 millions de personnes ont désormais accès à l'électricité dans 40 pays africains grâce à l'initiative « Mission 300 », lancée conjointement par le Groupe de la Banque mondiale et le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), ont annoncé mercredi les deux institutions financières.

Cette avancée constitue une étape majeure vers l'objectif de fournir l'accès à l'électricité à 300 millions de personnes supplémentaires en Afrique d'ici à 2030.

Selon les promoteurs de l'initiative, le rythme des raccordements est désormais près de deux fois supérieur à celui observé au lancement du programme en 2024, grâce à une approche intégrée couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique, de la production à la distribution jusqu'au dernier kilomètre.

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Plusieurs pays enregistrent des progrès significatifs. En Tanzanie, 7,5 millions de personnes ont été raccordées au réseau électrique, portant le rythme annuel d'électrification à un niveau cinq fois supérieur à celui enregistré avant le lancement de l'initiative. En Éthiopie, 4,6 millions de personnes ont bénéficié d'un accès à l'électricité à la faveur de réformes ayant réduit le coût des raccordements.

Au Nigeria, plus de 4,5 millions de personnes ont été connectées grâce à des projets portés par le secteur privé, soutenus par des mécanismes de financement public et des partenariats internationaux.

Les responsables des deux institutions estiment que cette dynamique est favorisée par une meilleure coordination entre gouvernements, bailleurs de fonds et investisseurs privés, rompant avec les approches fragmentées qui ont longtemps caractérisé les programmes d'électrification sur le continent.

À ce jour, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont engagé près de 15 milliards de dollars de financement et mobilisé environ 4,5 milliards de dollars de cofinancement pour les projets liés à Mission 300. D'autres partenaires de développement ont promis plus de 7 milliards de dollars supplémentaires en faveur du secteur énergétique africain.

Trente pays africains ont déjà élaboré des « Pactes nationaux pour l'énergie », des feuilles de route destinées à renforcer les systèmes électriques, développer les énergies renouvelables et accroître la participation du secteur privé.