Mozambique: Le Président du Mozambique se trouve au pays pour une visite de travail

Luanda — Le Président du Mozambique, Daniel Francisco Chapo, est arrivé à Luanda mercredi après-midi pour une visite de travail en Angola.

L'homme d'État mozambicain a atterri au complexe du protocole de l'aéroport international 4 de Fevereiro, où il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, Téte António, et d'autres responsables nationaux. La visite de Daniel Chapo s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre l'Angola et le Mozambique, de l'analyse des questions d'intérêt commun et de la coordination sur les enjeux régionaux et internationaux actuels.

La coopération entre l'Angola et le Mozambique remonte à la période de la lutte de libération contre le colonialisme portugais, durant laquelle les mouvements nationalistes des deux pays ont entretenu des liens étroits de soutien mutuel. L'indépendance du Mozambique le 25 juin 1975 et celle de l'Angola le 11 novembre de la même année ont consolidé ces relations étroites. Les relations diplomatiques ont été officialisées le 5 septembre 1978 par la signature des Accords généraux de coopération par les Présidents Agostinho Neto (Angola) et Samora Machel (Mozambique).

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Depuis lors, les deux États ont renforcé leur coordination politique et le partage de leurs expériences dans les domaines diplomatique, administratif et institutionnel. Au cours des dernières décennies, l'Angola et le Mozambique ont signé plusieurs instruments juridiques dans des domaines tels que le commerce, les échanges parlementaires, le transport aérien, le tourisme, la marine marchande, la culture, l'égalité des sexes et les statistiques officielles.

Les deux pays sont également membres d'organisations régionales et internationales, notamment la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), où ils défendent des positions convergentes sur les questions d'intérêt commun.