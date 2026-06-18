Afrique: Le pays plaide pour une plus grande rigueur technique dans la réforme des ressources humaines de l'UA

Luanda — L'Angola a réaffirmé mardi son engagement à mener à bien le processus d'audit et d'évaluation des compétences (SACA) de l'Union africaine (UA) et a plaidé pour une représentation géographique équitable des États membres, conjuguée à des exigences élevées de mérite et d'excellence professionnelle.

Cette position a été exprimée par le Représentant permanent de l'Angola auprès de l'Union africaine, Miguel César Domingos Bembe, lors de la 52e session ordinaire du Comité des représentants permanents (CRP). Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en Éthiopie transmis à ANGOP, le diplomate a déclaré que l'étape actuelle du processus témoigne de la maturité politique de l'organisation continentale et de la mise en œuvre des orientations stratégiques approuvées par le Conseil exécutif de l'Union africaine, réuni à Malabo (Guinée équatoriale) en 2025.

À cette occasion, il a remercié la Commission de l'Union africaine (CUA) pour le succès obtenu dans le placement de plus de 80 % du personnel technique, un fait qu'il a qualifié d'« étape incontournable de la modernisation ». L'ambassadeur Miguel Domingos Bembe a souligné que la souveraineté institutionnelle de l'organisation est intrinsèquement liée à son autonomie financière et à la consolidation de son personnel. À cet égard, il a indiqué que le règlement des 20 % de dossiers en suspens constituerait le test décisif de l'efficacité de la réforme.

« Aucune organisation ne peut fonctionner sans disposer de ses propres ressources humaines et de l'autonomie financière nécessaire pour assumer ses responsabilités inhérentes. C'est là l'essence même de notre souveraineté institutionnelle », a affirmé Miguel Bembe. À cette occasion, il a également insisté sur le fait que la suite du processus devait être gérée avec la même rigueur technique et la même transparence qu'auparavant.

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Évoquant le principe d'équité comme vecteur de cohésion panafricaine, le chef de la mission diplomatique angolaise a souligné la nécessité de préserver la représentativité des pays sous-représentés au sein du système, sans pour autant compromettre la rigueur technique ni la qualité des profils professionnels requis par l'Union.

Avant de conclure son intervention, l'ambassadeur a réaffirmé le soutien de l'Angola à la Commission de l'UA et au CRP, et a exprimé la pleine volonté du pays de coopérer activement au règlement rapide et équitable des affaires en cours, afin de doter le continent d'une structure bureaucratique compétente et préparée aux défis de l'avenir.