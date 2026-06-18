Angola: Le pays renforce la gestion des déchets solides urbains

Luanda — La ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho Pereira, a exprimé ce mercredi à Luanda la volonté du gouvernement angolais de renforcer la gestion des déchets solides urbains et de promouvoir le développement de l'économie circulaire dans le pays.

S'exprimant lors du lancement du Projet de soutien à la modernisation de la chaîne de valeur de la gestion des déchets solides et à l'adoption d'un modèle d'économie circulaire dans la province de Luanda, la ministre a souligné que ce projet renforce l'engagement de l'État angolais en faveur d'une gestion durable des déchets. Elle a précisé que cet engagement privilégie la prévention et la réduction de la production de déchets, ainsi que leur valorisation par la modernisation des procédés de production et l'adoption de technologies plus respectueuses de l'environnement.

Selon la ministre, avec le lancement officiel de cette initiative, le gouvernement angolais réaffirme son engagement en faveur de la transition d'une économie linéaire à une économie circulaire, reconnaissant qu'une bonne gestion des déchets est un indicateur important du niveau de développement d'une société. La responsable a expliqué que les déchets résultent des activités de production et de consommation et reflètent simultanément les inefficacités des systèmes économiques, qui extraient des ressources naturelles et rejettent dans l'environnement ce qu'ils ne peuvent utiliser.

« Nous espérons que la mise en œuvre de ce projet contribuera à la mise à jour du Plan stratégique de gestion des déchets solides urbains (PESGRU), approuvé par le décret présidentiel n° 196/12 du 30 août », a-t-elle déclaré. Cette mise à jour, a-t-elle ajouté, permettra d'aligner les stratégies nationales sur les meilleures pratiques internationales, de renforcer les partenariats prévus dans le cadre des 17 Objectifs de développement durable de l'Agenda 2030 et de contribuer à la réalisation des objectifs de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

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Surtout, a poursuivi la ministre, elle permettra de progresser, graduellement et continuellement, vers la construction de villes plus durables, résilientes et inclusives, fondées sur un équilibre entre production, consommation et préservation de l'environnement. De son côté, l'ambassadrice de l'Union européenne (UE), Rosário Bento Pais, a déclaré que cette initiative, financée par l'UE et la République française à hauteur de 25,3 millions d'euros, s'inscrit dans le cadre du Programme indicatif pluriannuel 2021-2027, au sein de la stratégie « Global Gateway » et de l'approche « Équipe Europe ».

« Cet investissement de l'Union européenne ne se limite pas à sa dimension financière ; il revêt également une dimension politique. Il reflète une vision partagée : la gestion des déchets solides peut cesser d'être un problème urbain et environnemental et devenir un véritable moteur de développement durable et inclusif », a-t-elle souligné.

L'ambassadrice européenne a précisé que parmi les principaux axes d'action figure le renforcement de la gouvernance et de la réglementation, qui constitue l'un des piliers centraux de cette action, grâce au renforcement institutionnel de l'Agence nationale des déchets, qui joue un rôle déterminant en tant qu'autorité de régulation du secteur.

Pour Rosário Bento Pais, la réussite de cette réforme dépendra de sa capacité à définir des normes claires, à garantir leur mise en oeuvre effective et à créer un environnement propice à la mobilisation des investissements privés. La diplomate a assuré que l'Union européenne est prête à soutenir ce processus, car des institutions fortes sont le fondement de politiques publiques efficaces et de résultats durables.