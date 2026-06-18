Angola: Neblú rejoint Petro de Luanda pour deux saisons

Luanda — Petro de Luanda a confirmé mardi la signature du gardien angolais Adilson Cipriano « Neblú » pour la saison 2026/2027, selon la page Facebook officielle du club.

Une source proche du club, contactée par ANGOP, confirme que le joueur a signé pour deux saisons. L'international angolais de 32 ans rejoint l'équipe du « pétrole » après avoir évolué au Primeiro de Agosto pendant neuf saisons consécutives (de 2018 à 2025/2026). Avec le Primeiro de Agosto, Neblú a remporté un championnat national, une Coupe d'Angola et une Supercoupe d'Angola. Il a également remporté une Coupe COSAFA avec les Palancas Negras (l'équipe nationale d'Angola).

Formé à l'Atlético Sport Aviação (ASA), il a également évolué à l'Interclube en 2016 et 2017. Joueur actif en équipe nationale, Neblú a participé à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2013 en Afrique du Sud, 2023 en Côte d'Ivoire et 2025 au Maroc. Petro de Luanda, dans le but d'améliorer sa performance en Ligue Africaine des Champions, a également recruté les joueurs Hélder Costa, Ivan Cavaleiro, Bernardo Conceição, Núrio Fortuna et Deiby Flores, sous le commandement de l'entraineur João Sousa.

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Sur la liste des joueurs libérés figurent le gardien Augusto Mualucano, les défenseurs Pedro Pinto et Anderson Cruz, ainsi que les attaquants Jó Paciência et Deivi Vieira « Gibelé ». Fondée le 14 janvier 1980, elle compte dans son armoire à trophées 20 titres nationaux, 15 Coupes d'Angola et neuf Supercoupes d'Angola.