Angola: Les députés approuvent la création du Prix d'études parlementaires

Luanda — Les députés de l'Assemblée nationale ont approuvé à l'unanimité, ce mercredi, le projet de résolution portant création du Prix d'études parlementaires « 26 novembre » et son règlement.

L'approbation a eu lieu lors d'une séance conjointe coordonnée par la 1re Commission des affaires constitutionnelles et juridiques, avec la participation d'autres commissions de travail spécialisées. Ce diplôme, issu de l'initiative de l'Académie parlementaire, vise à promouvoir la recherche, la réflexion académique et la production scientifique sur les questions liées à l'activité parlementaire, au processus législatif et au renforcement des institutions démocratiques, en encourageant la participation de chercheurs, d'étudiants et de spécialistes à l'analyse du fonctionnement du Parlement angolais.

À l'issue de la séance, la députée Paula Oliveira a précisé que les membres de l'Assemblée nationale et le personnel parlementaire ne pourront pas concourir pour le Prix de l'Académie parlementaire, dont la création est actuellement à l'étude par les parlementaires. Selon la source, le prix est exclusivement destiné aux étudiants de premier cycle de l'enseignement supérieur.

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L'option a été maintenue par l'Académie parlementaire, malgré les suggestions de certains députés d'étendre cette distinction aux étudiants de master et de doctorat. Selon la parlementaire, l'exclusion des députés et du personnel parlementaire vise à garantir la transparence et la crédibilité du processus de sélection des lauréats, évitant ainsi tout soupçon de favoritisme ou d'influence. « L'objectif est d'encourager les étudiants qui ne font pas partie de l'Assemblée nationale », a-t-elle expliqué. Le document devrait maintenant être soumis à l'examen et au vote de l'Assemblée nationale lors de sa prochaine session, prévue les 25 et 26 juin.