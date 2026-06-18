Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 juin 2026

revue de presse

Niger : Des échanges de tirs signalés près de l’aéroport de Niamey, déjà visé par une attaque jihadiste en janvier

Des tirs étaient entendus dans la matinée de ce jeudi 18 juin à l'entrée de l'aéroport international de la capitale nigérienne Niamey, déjà visé fin janvier par une attaque jihadiste d'ampleur, ont rapporté des riverains.

"J'ai entendu les premiers coups de feu à 6h. Les tirs proviennent de la grande porte d'entrée de l'aéroport", selon le témoignage d'un riverain. Vers 8h les coups de feu se poursuivaient selon cette source, tandis qu'un autre habitant de la zone a confirmé que les tirs venaient de l'entrée principale de l'aéroport, au niveau d'un poste de contrôle et de fouille.

Fin janvier, l'aéroport de Niamey ainsi que la base militaire attenante avaient été pris pour cible pendant plusieurs heures par une attaque d'ampleur revendiquée par le groupe Etat islamique. [Source Africa Radio]

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Intégration ou non d’Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale au Sénégal : Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent

Le débat autour du retour d’Ousmane Sonko au sein de l’Assemblée nationale vient de connaître un nouveau rebondissement. Saisi par plusieurs députés de l’opposition, le Conseil constitutionnel sénégalais a décidé de ne pas se prononcer sur le fond du dossier, estimant qu’il ne disposait pas de la compétence nécessaire pour examiner cette affaire.

Les requérants contestaient la décision du Bureau de l’Assemblée nationale ayant permis la réintégration de l’ancien Premier ministre dans l’hémicycle, avant son élection à la présidence de l’institution parlementaire. Pour justifier leur démarche, ils invoquaient notamment l’article 92 de la Constitution ainsi que la loi organique régissant le Conseil constitutionnel. Ils soutenaient que la juridiction, en tant que garante de la régularité des élections et du fonctionnement des institutions, pouvait être amenée à statuer sur cette question. [Source Afrik.com]

G7 d’Évian : L’Afrique entre reconnaissance diplomatique et bataille pour une nouvelle gouvernance mondiale

La présence du Kenya au sommet du G7 d'Évian dépasse largement le cadre protocolaire. Elle a traduit la volonté des puissances occidentales de repositionner l'Afrique au cœur des débats sur la finance mondiale, les investissements et la stabilité internationale. Mais elle révèle également les limites persistantes de la place accordée au continent dans les grandes enceintes de décision.

Du 15 au 17 juin, les dirigeants des principales puissances industrialisées se sont réunis à Évian, en France, dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques, les conflits armés, les déséquilibres économiques et le recul de l'aide publique au développement. Dans ce paysage international fragmenté, l’Afrique apparaît à la fois comme une région de vulnérabilités et comme un espace stratégique incontournable. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Burkina Faso : La junte impose à Canal+ une amende de 50 millions de FCFA

Les autorités burkinabè ont infligé une amende de 50 millions de francs CFA à Canal+ International pour manquement à ses obligations concernant la diffusion des chaînes publiques nationales. Le régulateur reproche à l’opérateur français de ne pas avoir assuré un accès gratuit et automatique aux chaînes de la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB), comme l’exige la convention révisée en 2025 à l’initiative du pouvoir militaire.

Le bras de fer engagé par les autorités burkinabè avec Canal+ connaît un nouvel épisode. Le Conseil supérieur de la communication (CSC), régulateur de l’audiovisuel placé sous l’autorité de l’État burkinabè, a infligé une amende de 50 millions de francs CFA à Canal+ International pour non-respect de ses obligations relatives à la diffusion des chaînes publiques nationales.

La sanction, prononcée le 12 juin 2026, trouve son origine dans une décision du pouvoir militaire qui dirige le Burkina Faso depuis le coup d’État de septembre 2022. [Source LSI Africa]

Zimbabwe : La tension politique monte d'un cran à Harare

Au Zimbabwe, la bataille judiciaire contre une éventuelle prolongation du mandat du président Emmerson Mnangagwa est loin d’être terminée. À Harare, les anciens combattants opposés au projet de réforme constitutionnelle promettent de poursuivre leur combat devant les tribunaux, malgré un premier revers judiciaire.

La Cour constitutionnelle a rejeté le 17 juin leur recours contestant un projet de réforme qui prévoit notamment d’allonger la durée du mandat présidentiel de cinq à sept ans et de mettre fin à l’élection du chef de l’État au suffrage universel direct.

Pour Lovemore Madhuku, avocat des anciens combattants, cette décision ne marque pas la fin de la procédure. Selon lui, ses clients respecteront le jugement tout en poursuivant les actions engagées devant d’autres juridictions. [Source Africanews]

Intégration africaine : Le Togo accueille une étape clé pour le marché unique du transport aérien

L’heure n’est plus aux vœux pieux. Réunis à Lomé, les ministres africains du transport aérien ont franchi un cap décisif en adoptant une déclaration qui transforme le Marché unique du transport aérien africain (MUTAA) en un projet doté d’une feuille de route contraignante.

Ce n’est pas une simple déclaration d’intention, c’est un mécanisme de mise en œuvre qui engage les États à lever les barrières qui étouffent le secteur. Le message est clair : l’intégration économique passera par le ciel, et les atermoiements ne sont plus acceptables.

La Déclaration de Lomé ne se contente pas de réaffirmer l’attachement à la Décision de Yamoussoukro, elle attaque les murs les plus solides du protectionnisme aérien. Les ministres exigent la suppression des entraves à l’accès au marché, l’harmonisation des accords bilatéraux avec les principes du MUTAA, et une simplification radicale des procédures d’autorisation pour les compagnies. [Source Africapresse]

À Pretoria, l'Afrique du Sud et le Rwanda tentent de restaurer une relation plus apaisée

L'Afrique du Sud et le Rwanda veulent restaurer de bonnes relations diplomatiques. C’est le message envoyé par les deux ministres des Affaires étrangères, Ronald Lamola et Olivier Nduhungirehe, qui se sont rencontrés le 17 juin 2026 à Pretoria lors d’une réunion bilatérale. Une relation diplomatique compliquée qui avait en partie été entachée par des désaccords sur le conflit à l’est de la RDC et sur l'accueil par Pretoria de dissidents rwandais.

Après la mort de soldats sud-africains engagés à l’est de la RDC, l'année précédente, le président de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, avait averti que d’autres morts représentaient une « déclaration de guerre ».

Celui du Rwanda, Paul Kagame, avait réagi en accusant l’Afrique du Sud de faire partie d’une « force belligérante » [des troupes sud-africaines avaient été déployées dans l’est de la RDC, dans le cadre d’une force de l’organisation sous-régionale de l’Afrique australe, SADC, NDLR]. [Source RFI]

Diezani Alison-Madueke, ancienne ministre du pétrole nigériane, relaxée à Londres au terme d’un procès pour corruption

Après cinq mois d’audience, Diezani Alison-Madueke, ex-présidente de l’OPEP, « a été relaxée de six chefs d’accusation de corruption » par la justice britannique.

Diezani Alison-Madueke, ancienne présidente de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), qui était poursuivie pour des faits de corruption remontant aux années où elle exerçait les fonctions de ministre des ressources pétrolières du Nigeria (2010-2015), a été déclarée non coupable de ces faits, mercredi 17 juin, au Royaume-Uni, ont annoncé ses avocats […]

Le procès de l’ex-ministre s’était ouvert en janvier. Elle était jugée pour des faits présumés survenus au Royaume-Uni, où elle avait un domicile, pendant son mandat de ministre entre 2010 et 2015. [Source Le Monde Afrique]

Mondial 2026 : Le Ghana arrache la victoire

Le Ghana a réussi son entrée à la Coupe du monde 2026 en s’imposant difficilement face au Panama (1-0), jeudi, lors de la première journée du groupe L.

Les Black Stars ont lancé leur campagne mondiale par une courte victoire contre le Panama, ce jeudi 18 juin. Longtemps accrochés par une équipe panaméenne bien organisée, ils ont dû attendre le temps additionnel pour faire la différence.

Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers un match nul, Caleb Yirenki a délivré les siens à la 90e+5 minute en inscrivant l’unique but de la rencontre. [Source Apanews]

Fly Gabon : L’ambition d’un pavillon national pour connecter le Gabon à l’Afrique

Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a confirmé l’ambition de faire de Fly Gabon un acteur majeur du transport aérien national et régional.

Au-delà du simple développement d’une compagnie nationale, l’exécutif entend utiliser le transport aérien comme un instrument de souveraineté économique, d’intégration territoriale et de rayonnement du Gabon en Afrique. Une vision qui s’accompagne également d’une réflexion sur le contrôle national des infrastructures aéroportuaires et portuaires.

Créée dans un contexte marqué par la volonté de renforcer la présence de l’État dans des secteurs stratégiques, Fly Gabon s’impose progressivement dans le paysage aérien national. Lors de son discours sur l’état de la Nation, le chef de l’État a rappelé que la compagnie dessert déjà plusieurs destinations domestiques, notamment Port-Gentil, Franceville et Oyem. [Source GabonMediaTime]