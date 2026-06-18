Angola: Les hommes d'affaires invités à explorer le potentiel économique de Moxico Leste

Cazombo — La directrice du Bureau provincial de développement économique intégré de Moxico Leste, Gorete Conde, a invité mardi les hommes d'affaires nationaux et étrangers à explorer les opportunités d'affaires de la région, notamment dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme, du commerce et des industries extractives.

S'adressant à l'ANGOP, Gorete Conde a affirmé que Moxico Leste possède un fort potentiel touristique, d'abondantes ressources en eau et en minéraux, ainsi que de vastes terres arables encore inexploitées. Pour répondre aux besoins des hommes d'affaires, a-t-elle indiqué, le gouvernement angolais met en oeuvre un vaste programme d'investissements publics dans les infrastructures de transport, la production d'électricité, la couverture des télécommunications et des services sociaux de qualité.

Parmi ces investissements, elle a souligné la réhabilitation en cours des routes nationales 190 et 250, reliant Cazombo aux municipalités de Nana Candundo, Luau, Luacano et Cameia, des zones à fort potentiel pour la production de céréales et de miel. Elle a également mis en avant la construction des centrales photovoltaïques de Cazombo et de Luau, qui produisent ensemble environ 57,6 mégawatts d'énergie, soit suffisamment pour alimenter les secteurs extractif, commercial, hôtelier et agroalimentaire.

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Selon la responsable, ces investissements, conjugués à la simplification des procédures administratives, créent un environnement commercial favorable dans cette zone territoriale. La directrice a souligné que la province de Moxico Leste est située dans une zone économique du corridor de Lobito, constituant une plateforme logistique essentielle pour le commerce régional et un pont économique entre l'Angola, la République démocratique du Congo (RDC) et la Zambie.

« Le transport des marchandises est facilité ; ce qui manque, ce sont des entrepreneurs capables de développer de vastes zones commerciales, d'investir dans les infrastructures logistiques, l'agroalimentaire et les industries extractives », a-t-elle insisté. Elle a également lancé un appel à l'investissement dans le secteur immobilier, compte tenu de la pénurie de logements dans la province.

Avec plus de 400 000 habitants, Moxico Leste est l'une des trois nouvelles provinces d'Angola, créées officiellement en 2024, dans le but de rapprocher les services administratifs de la population. Elle comprend neuf municipalités, à savoir Caianda, Cameia, Cazombo, Lago Dilolo, Lóvua do Zambeze, Luacano, Luau, Macondo et Nana Candundo.