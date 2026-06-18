Angola: L'Assemblée nationale tiendra des séances plénières jeudi et vendredi

17 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par LDN/SC/LUZ

Luanda — L'Assemblée nationale tiendra des séances plénières les 25 et 26 juin afin d'examiner et de voter plusieurs textes législatifs, principalement dans les domaines fiscal, financier, sanitaire et administratif.

Cette information a été communiquée par le premier secrétaire de l'Assemblée nationale, Manuel Dembo, à l'issue de la Conférence des présidents des groupes parlementaires, présidée par le président du Parlement, Adão de Almeida. L'ordre du jour comprend le projet de loi relatif au Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le régime juridique de la supervision des audits externes des entités d'intérêt public, le régime juridique du financement collaboratif et la loi relative à la riposte globale au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), qui seront soumis au vote final.

Par ailleurs, la proposition d'amendement à la loi relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive sera également examinée. Lors de l'examen et du vote, les députés analyseront le projet de loi modifiant la loi sur la protection des données personnelles, le projet de loi modifiant la loi sur le financement des partis politiques, le projet de loi modifiant la loi sur la désignation et l'exécution des actes juridiques internationaux et le projet de loi sur l'identification civile et pénale.

L'ordre du jour comprend également l'examen et le vote du projet de résolution portant sur l'évaluation du rapport sur l'exécution du budget général de l'État (OGE) pour le quatrième trimestre 2025. Dans le cadre de la coopération internationale, les parlementaires examineront le projet de résolution ratifiant l'accord additionnel à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, relatif à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.