Angola: L'Assemblée nationale tiendra des séances plénières jeudi et vendredi

Luanda — L'Assemblée nationale tiendra des séances plénières les 25 et 26 juin afin d'examiner et de voter plusieurs textes législatifs, principalement dans les domaines fiscal, financier, sanitaire et administratif.

Cette information a été communiquée par le premier secrétaire de l'Assemblée nationale, Manuel Dembo, à l'issue de la Conférence des présidents des groupes parlementaires, présidée par le président du Parlement, Adão de Almeida. L'ordre du jour comprend le projet de loi relatif au Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le régime juridique de la supervision des audits externes des entités d'intérêt public, le régime juridique du financement collaboratif et la loi relative à la riposte globale au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), qui seront soumis au vote final.

Par ailleurs, la proposition d'amendement à la loi relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive sera également examinée. Lors de l'examen et du vote, les députés analyseront le projet de loi modifiant la loi sur la protection des données personnelles, le projet de loi modifiant la loi sur le financement des partis politiques, le projet de loi modifiant la loi sur la désignation et l'exécution des actes juridiques internationaux et le projet de loi sur l'identification civile et pénale.

L'ordre du jour comprend également l'examen et le vote du projet de résolution portant sur l'évaluation du rapport sur l'exécution du budget général de l'État (OGE) pour le quatrième trimestre 2025. Dans le cadre de la coopération internationale, les parlementaires examineront le projet de résolution ratifiant l'accord additionnel à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, relatif à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale.

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