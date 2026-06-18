Angola: Le Groupe Hilton ambitionne de renforcer son offre hôtelière au pays

Luanda — L'identification de nouveaux projets et le développement de l'offre hôtelière du Groupe Hilton en Angola ont été au cœur de la rencontre qui s'est tenue ce mercredi à Luanda entre le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, et le président pour le Moyen-Orient et l'Afrique de cette chaîne hôtelière internationale, Guy Hutchinson.

Lors de cette réunion, qui s'inscrit dans le cadre du «Angola Investment Summit 2026 » prévu du 18 au 19 juin à Luanda, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider un partenariat à long terme. L'objectif est de positionner l'Angola comme une destination touristique compétitive et attractive pour les investissements internationaux, accueillant des marques internationales de premier plan.

Les opportunités commerciales existantes en Angola dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme, ainsi que le renforcement de la coopération institutionnelle et la promotion des investissements stratégiques dans ce secteur, ont également été au centre des discussions entre Márcio Daniel et Guy Hutchinson, selon un communiqué de presse reçu par l'ANGOP. Le Groupe Hilton est l'une des plus grandes chaînes hôtelières au monde, présente dans plus de 120 pays, avec des dizaines de marques telles que « Hilton Hotels & Resorts », « DoubleTree » et « Hilton Garden Inn ».