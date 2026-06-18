Tunisie: Jendouba - Incident technique au barrage de Mellag, les autorités appellent à la vigilance

Jendouba — La direction régionale de la protection civile de Jendouba a signalé, mercredi soir, une panne technique sur l'une des vannes du barrage de Mellag, provoquant un déversement massif dans l'oued et une hausse rapide du niveau des eaux, selon la page Facebook officielle de la direction régionale.

L'alerte est immédiate : Tous les riverains de l'oued Mellag sont appelés à s'éloigner sans attendre du cours d'eau, à éviter les zones basses et ne tenter en aucun cas de traverser l'oued ou d'emprunter une voie inondée.

S'adressant aux agriculteurs, la direction régionale a donné ses instructions en vue de retirer pompes, équipements et matériel agricole du lit de l'oued et à éloigner les troupeaux des zones menacées.

De son côté, le Comité régional de gestion des catastrophes et d'organisation des secours de Jendouba a confirmé que la panne a rendu toute fermeture de la vanne impossible, entraînant une fuite massive des eaux stockées et des débuts d'inondation sur les zones riveraines pouvant s'étendre à de nouvelles zones dès que les eaux atteignent le gouvernorat de gouvernorat.

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Le commissariat régional du développement agricole avait annoncé, dès 20h00, le transfert de 100 000 mètres cubes par jour depuis le barrage de Mellag vers les périmètres irrigués du système de Bouhertma, pour une durée d'un mois.

La veille, le commissariat régional avait déjà signalé une panne sur le canal alimentant les périmètres irrigués de Souk Essabt et Jerif, perturbant provisoirement l'irrigation sans coupure totale.

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a assuré que ses équipes techniques sont déployées sur place en coordination continue avec les autorités régionales, locales et l'ensemble des structures concernées.

Objectif : sécuriser l'ouvrage, protéger les personnes et les biens. Les services de la protection civile suivent l'évolution de la situation en temps réel et s'engagent à tenir informé le public de tout développement ultérieur.