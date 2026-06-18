Le taux d'inflation du Nigeria a moins augmenté que prévu en mai, ce qui renforce l'hypothèse d'éventuelles baisses des taux d'intérêt dans le courant de l'année si les prix mondiaux de l'énergie continuent de baisser. Les prix à la consommation ont progressé de 15,9 % par rapport à l'année précédente, contre 15,7 % en avril, a indiqué l'Office national des statistiques.

Ce chiffre est inférieur à l'estimation médiane de 16,2 % issue d'une enquête Bloomberg menée auprès de cinq économistes. Les prix ont augmenté de 1,7 % d'un mois sur l'autre.

Ces données interviennent après que les États-Unis et l'Iran ont convenu de prolonger un accord de paix provisoire et de rouvrir le détroit d'Ormuz, une voie de communication essentielle pour les expéditions de pétrole, de gaz naturel liquéfié et d'engrais. Le Brent a chuté de plus de 5 % pour s'établir à environ 83 dollars le baril après l'annonce de la trêve.

La baisse des prix du pétrole et des engrais pourrait atténuer les pressions inflationnistes au Nigeria au cours des prochains mois. La Banque centrale du Nigeria a maintenu son taux directeur à 26,5 % en mai, tandis que les décideurs politiques évaluaient l'impact de la guerre sur les prix. La prochaine décision sur les taux est prévue pour le 21 juillet.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Toutefois, les pressions sous-jacentes sur les prix restent une source de préoccupation. L'inflation sous-jacente est passée de 15,9 % à 16,8 %, tandis que l'inflation alimentaire a augmenté, passant de 16,1 % à 16,96 %. Le gouverneur Olayemi Cardoso a déclaré en mai que l'économie restait suffisamment solide pour soutenir un retour à la désinflation.

Points clés à retenir

Les chiffres de l'inflation nigériane pour le mois de mai laissent à la banque centrale une marge de manoeuvre pour attendre, mais ne constituent pas encore un signal clair en faveur d'une baisse des taux. L'inflation globale s'est avérée inférieure aux prévisions, et la baisse des cours du pétrole suite à la réouverture du détroit d'Ormuz pourrait contribuer à réduire les coûts de transport, d'alimentation et d'importation.

Cela vient étayer l'argument selon lequel la désinflation pourrait reprendre dans le courant de l'année. Mais les détails sont moins rassurants. L'inflation sous-jacente et l'inflation alimentaire ont toutes deux augmenté, ce qui montre que les pressions sur les prix restent généralisées.

L'alimentation est la principale préoccupation des ménages, tandis que l'inflation sous-jacente permet aux décideurs politiques de déterminer si la hausse des coûts s'étend au-delà de l'énergie et des produits agricoles. La banque centrale doit également protéger le naira et maintenir la confiance des investisseurs étrangers après avoir maintenu ses taux à 26,5 %.

Une baisse des taux trop précoce pourrait affaiblir la monnaie ou ralentir le retour des flux de capitaux de portefeuille. Pour l'instant, la décision de juillet dépendra des cours du pétrole, de la stabilité des taux de change, de l'approvisionnement alimentaire et de la nature temporaire ou non de la hausse observée en mai. Si l'inflation recommence à baisser, des baisses de taux pourraient être envisagées plus tard en 2026.