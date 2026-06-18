Afrique: Les Lions au repos ce mercredi, au lendemain de leur défaite d'entrée

17 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Birane Hady Cissé

 Les joueurs de l'équipe de football du Sénégal sont au repos ce mercredi, au lendemain de leur défaite (3-1) face à la France pour le compte de la première journée du groupe I de la Coupe du monde 2026, a appris l'APS de l'officier médias de la sélection nationale.

"Il n'y a pas de séance d'entraînement aujourd'hui. Les joueurs sont au repos", a-t-il notamment dit. Les Lions ont raté, mardi, leur entrée en matière à la Coupe du monde 2026, en s'inclinant (1-3) devant la France. Les protégés de l'entraîneur Pape Thiaw doivent disputer leur deuxième match lundi face à la Norvège, emmenée par son attaquant Erling Haaland, auteur d'un doublé lors de la victoire (4-1) contre l'Irak, mardi.

Leader du groupe I, les Norvégiens se présentent en adversaires redoutables pour la bande à Sadio Mané, qui a manqué d'efficacité face à l'équipe de France portée par son capitaine Kylian Mbappé, auteur de deux des trois buts des Bleus. En 2022, les Lions avaient démarré par une défaite face aux Pays-Bas avant d'enchaîner deux victoires face au Qatar et l'Equateur.

 

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