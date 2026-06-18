Sénégal: Fatick - Les dispositions prises pour un bon déroulement du CFEE à Niakhar

Fatick — Le sous-préfet de Niakhar (centre), Moussa Ba, a assuré mercredi que toutes les dispositions logistiques et sécuritaires avaient été prises pour un bon déroulement de l'examen du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE), prévue jeudi et vendredi.

"Nous avons travaillé pour régler le problème de la logistique avec les maires de l'ensemble de l'arrondissement de Niakhar et de la sécurité des centres d'examen avec le commandement de la Brigade de la gendarmerie de Fatick. Tout est fin prêt pour le démarrage de l'examen", a-t-il indiqué. Le sous-préfet s'exprimait au terme d'une visite des centres d'examen de l'arrondissement de Niakhar, en compagnie de l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF), Malal Sané, du secrétaire général de l'IA, entres autres collaborateurs.

Moussa Ba a relevé que le personnel enseignant et les candidats se sont mobilisés pour que l'examen se déroule dans de bonnes conditions. "Le CFEE est organisé sur place, de la correction jusqu'à la proclamation des résultats. Donc, il fallait faire en amont des examens blancs pour que tout se passe bien le jour j, et je pense que tout est prêt pour la première année de mise en oeuvre", a-t-il ajouté. L'arrondissement de Niakhar compte 2.225 candidats répartis dans 17 centres. Il a été signalé 11 absents avant le démarrage des épreuves.