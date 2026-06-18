Sénégal: Saraya - L'IEF salue le bon démarrage du CFEE dans tous les centres

Kédougou — L'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Saraya, Bakary Cissokho, a salué les bonnes conditions de démarrage des épreuves du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) dans les différents centres d'examen de ce département de la région de Kédougou (sud-est), notant un taux de présence des élèves de 96,43%.

"Nous sommes satisfaits du démarrage du CFEE. Nous avons visité quelques centres, et tout se déroule normalement. Sur les 2 034 élèves inscrits, 1961 ont effectivement composé", a déclaré M. Cissokho. Accompagné d'inspecteurs et des acteurs de l'éducation de Saraya, il s'est notamment rendu au centre de Boursa Kane, afin de s'assurer du bon déroulement des examens. Le département de Saraya a enregistré cette année 2034 candidats inscrits pour le CFEE - 975 filles et 1 059 garçons - répartis à travers 19 centres d'examen, selon Bakary Cissokho.

"Pour cette première journée, 73 candidats dont 32 filles étaient absents, soit un taux de présence de 96,43 %", a-t-il signalé, avant de lancer un appel aux parents, afin qu'ils accompagnent davantage leurs enfants durant cette période d'examen. "Nous demandons aux parents d'aider les élèves à venir à l'heure pendant ces deux jours d'épreuves", a-t-il insisté. Concernant le personnel enseignant mobilisé pour les examens, l'inspecteur a signalé quelques absences, tout en assurant que des mesures appropriées seront prises.

"Il n'y a pas beaucoup d'absences, mais dans tous les cas, nous prendrons les dispositions nécessaires", a-t-il indiqué. L'inspection de l'éducation et de la formation de Kédougou a, pour sa part, dépêché des équipes pour visiter tous les centres d'examen du département du même nom. Pour cette année, l'IEF de Kédougou compte 3 176 candidats toutes options confondues, alors que les candidats de l'option franco-arabe sont au nombre de 35.

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Ces 3176 candidats sont répartis dans les 32 centres de la circonscription de l'IEF de Kédougou. Au total, 500 enseignants ont été mobilisés pour contribuer à la réussite de l'organisation du CFEE au niveau de l'IEF de Kédougou. Le département de Salémata a présenté cette année 783 candidats inscrits au CFEE repartis sur 12 centres d'examen.