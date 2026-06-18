Sénégal: Bon démarrage des épreuves du CFEE dans le département de Ziguinchor

Ziguinchor — Les épreuves du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) ont démarré mercredi dans de bonnes conditions sur le territoire de l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Ziguinchor (sud), où 7 052 candidats, 3 590 filles et 3 462 garçons, composent dans 59 centres d'examen.

"Nous avions surtout les yeux rivés sur les conditions météorologiques, compte tenu du caractère très pluvieux de la région. Heureusement, aucune pluie n'a été enregistrée durant cette première journée, ce qui a permis un démarrage serein des examens", s'est réjoui l'IEF, Ibrahima Khalil Sakho. Sur le plan organisationnel, quelques absences ont été relevées parmi les surveillants et les candidats, sans incidence sur le déroulement des épreuves.

"Des correcteurs avaient été convoqués en grand nombre, en même temps que les surveillants, afin de pouvoir assurer le remplacement des éventuels absents. Quelques candidats ont également manqué à l'appel, mais cela n'a pas affecté le déroulement des épreuves", a expliqué M. Sakho. Après une tournée dans plusieurs centres, les autorités administratives se sont également déclarées satisfaites des conditions d'organisation.

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"La visite effectuée avec les autorités académiques et les représentants des parents d'élèves nous a permis de constater que les épreuves se déroulent normalement dans les différents centres du département", a déclaré l'adjoint au préfet du département de Ziguinchor, Modou Samb. Il a précisé qu'onze candidats et un seul membre du personnel de surveillance étaient absents dans les établissements visités, soulignant que "l'organisation reste maîtrisée et les examens se poursuivent dans de bonnes conditions".