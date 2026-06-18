Afrique: Dakar va accueillir le Forum international de la presse économique de l'Afrique de l'Ouest, à partir du mercredi 24 juin

Dakar — La Plateforme des médias de l'UEMOA et la Commission de l'UEMOA annoncent vouloir organiser la première édition du Forum international de la presse économique de l'Afrique de l'Ouest (FIPE-UEMOA), du mercredi 24 au vendredi 26 juin, à Dakar.

"Innover pour l'avenir économique de l'Afrique de l'Ouest" est le thème des travaux de cette rencontre de "haut niveau" consacrée à "l'avenir économique" de la région, selon un communiqué des organisateurs. Le FIPE-UEMOA aura lieu "sous le haut parrainage" du président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Abdoulaye Diop.

D'importantes institutions régionales, dont la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et la Banque d'investissement et de développement (BIDC) de la CEDEAO, prendront part à l'organisation de cet évènement, selon le communiqué. "Ce forum s'impose comme un cadre stratégique de dialogue et de réflexion sur les transformations économiques en cours dans la région", affirment la Plateforme des médias de l'UEMOA et la Commission de l'UEMOA.

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L'évènement est présenté également comme "une plateforme régionale de dialogue économique et médiatique". Des journalistes, des décideurs publics, des responsables d'institutions régionales et de banques de développement, des acteurs du secteur privé, du "monde agricole" et des "écosystèmes technologiques africains" y prendront part. Les participants feront des analyses et des recommandations en faveur d'une transformation économique durable, inclusive et résiliente de la région, selon le communiqué.

La Commission de l'UEMOA, la BCEAO, la BOAD et la BIDC apporteront leur expertise et leur soutien à l'organisation du forum. Leur contribution est le signe d'une volonté commune de renforcer l'intégration économique et d'accompagner les dynamiques de transformation au sein de l'espace communautaire", expliquent les organisateurs. "Le FIPE-UEMOA vise à renforcer la qualité du journalisme économique, à améliorer la circulation d'une information fiable et stratégique, à stimuler les investissements publics et privés, à promouvoir l'intégration régionale et à valoriser les opportunités de croissance et de transformation structurelle", ajoutent-ils.

Les échanges porteront sur plusieurs "enjeux majeurs" : les politiques économiques et la dynamique des investissements, la transformation numérique et l'inclusion financière, l'innovation technologique et la transition énergétique, l'agriculture et la sécurité alimentaire. La première édition du FIPE-UEMOA se tiendra dans un contexte marqué par des défis multiples - sécurité alimentaire, transition énergétique, innovation technologique et pressions démographiques, signale le communiqué.

Il ajoute que "les conclusions du forum contribueront à alimenter les politiques publiques et à renforcer la coopération régionale en faveur d'un développement économique plus compétitif, inclusif et durable, avec l'accompagnement indispensable des médias de l'Union".