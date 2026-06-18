Sénégal: Le portail Ndamli, premier jalon vers une éventuelle fusion CSS-IPRES selon un responsable

Saint-Louis — Le portail Ndamli, outil permettant qui permet une dématérialisation des procédures de la sécurité sociale, se veut un premier pas vers la fusion de la Caisse de sécurité sociale (CSS) et de l'Institution de prévoyance retraites du Sénégal (IPRES), a annoncé, mercredi, à Saint-Louis, Mame Maty Niang Diack, responsable de la cellule contrôle et gestion du recouvrement à la CSS.

"Le portail Ndamli est un premier pas, le premier jalon qui est posé par rapport à une éventuelle fusion, dont les gens parlent depuis très longtemps, entre ces deux institutions [CSS et IPRES]", a notamment déclaré Mme Diack à la presse, à l'issue d'un comité régional de développement (CRD) consacré à la présentation de ce portail aux élus territoriaux de la région. Selon elle, les conseils d'administration de ces deux institutions ont jugé "opportun" d'uniformiser leurs systèmes d'information et de mettre en place une seule base de données afin de permettre à tous les employeurs, à travers une seule immatriculation, de se rapprocher de leur administration.

Elle souligne que, "spécifiquement, au niveau du Sénégal, on a deux structures qui gèrent la prévention sociale mais qui ont la même cible". "Il y a notamment les différentes branches de la prévention sociale avec la CSS s'occupant des prestations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, et l'IPRES [chargée] de la branche retraite".

Au cours de la rencontre, les différents intervenants des deux structures ont tour à tour mis l'accent sur les avantages d'un tel portail permettant, entre autres, de lutter contre l'évasion sociale et d'instaurer la transparence dans la gestion des dossiers. L'adjointe au gouverneur de Saint-Louis, Khoudia Lèye, a émis le souhait que ce la CSS et l'IPRES se rapprochent davantage des autorités administratives et des élus pour les imprégner davantage de leur mode de fonctionnement.

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