Sénégal: Kaffrine - Le bon déroulement des épreuves du CFEE salué

Kaffrine — L'adjoint au préfet du département de Kaffrine (centre), Boubacar Ba, s'est félicité mercredi du bon déroulement des épreuves du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) dans le département éponyme.

"Nous nous félicitons du bon déroulement des épreuves tant dans l'organisation que dans le respect des dispositions prises", a-t-il notamment dit au terme d'une visite de supervision effectuée dans plusieurs centres d'examen, en compagnie des autorités académiques, territoriales et des différents acteurs du système éducatif. L'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Kaffrine, Bathie Guèye, est de son côté revenu sur les différentes mesures prises et sur le déroulement des épreuves.

"Nous avons trouvé une présence effective des enseignants, des surveillants et des correcteurs. Les épreuves ont démarré à l'heure indiquée et les candidats étaient massivement présents, à l'exception de quelques absents". "Globalement, nous sommes satisfaits de ce que nous avons observé", a déclaré M. Guèye, qui a rappelé que le département de Kaffrine compte 2 879 candidats, dont 1 780 filles, répartis dans 18 centres d'examen.