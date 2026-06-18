Sénégal: GCO a demandé aux autorités sénégalaises un allègement de ses charges fiscales et douanières, selon son directeur général

Dakar — La société Grande Côte Opérations (GCO), filiale sénégalaise du groupe minier français Eramet, a dit à l'APS avoir demandé au Sénégal de différer le paiement d'une partie de ses charges fiscales et de la faire bénéficier d'exonérations sur les équipements à importer en vue de sa "reconstruction", après l'incendie de février dernier.

"Nous voulons payer nos impôts. Nous sommes une entreprise responsable. Ce que nous demandons, c'est un différé de certains paiements", a dit son directeur général, Frédéric Zanklan. GCO a été confrontée à une forte baisse de production, une partie de ses équipements ayant été endommagée par cet incendie, a expliqué M. Zanklan dans une interview accordée à l'APS. D'après lui, la société minière a vu sa capacité de production baisser à 30 %. Malgré cette situation, elle continue à verser 50 à 73 % des salaires à quelque 500 travailleurs permanents mis en chômage technique, a-t-il signalé.

Grande Côte Opérations doit assurer des dépenses de fonctionnement et remplacer les équipements endommagés par l'incendie survenu dans sa mine de zircon située à Diogo, dans la région de Thiès (ouest), a dit Frédéric Zanklan. "Depuis février, nous n'avons pas eu de revenus à proprement parler. Nous sommes en train de rémunérer des travailleurs en chômage technique et de financer pas mal de choses", a ajouté M. Zanklan.

Le directeur général de GCO, Frédéric Zanklan

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GCO a entrepris des négociations avec les autorités sénégalaises, afin qu'elles soutiennent sa "reconstruction" en allégeant sa fiscalité, d'après son directeur général. "Nous avons demandé l'aide de l'État. Les discussions sont en cours", a-t-il dit. D'après lui, GCO espère surtout bénéficier d'un différé de paiement de certaines charges fiscales et d'éventuelles exonérations sur les équipements qu'elle souhaite importer en vue de sa "reconstruction".

"Nous accorder une exonération des droits de douane sur le matériel que nous allons importer en vue de cette reconstruction serait une importante façon de nous aider", a souligné le directeur général de GCO. Le chiffre d'affaires de la filiale sénégalaise d'Eramet s'élevait en 2025 à 140 milliards, voire 150 milliards de francs CFA, a-t-il indiqué, ajoutant que l'entreprise ne pourra atteindre qu'environ un tiers de ces montants cette année, à cause de l'incendie.

Selon Frédéric Zanklan, GCO devrait produire 1 million de tonnes de zircon cette année, mais sa production pourrait s'élever seulement à 300 000, voire 400 000 tonnes, à cause du sinistre subi. Le zircon exploité par GCO est une ressource ayant des propriétés physico-chimiques remarquables. Il est utilisé dans l'énergie nucléaire, l'industrie chimique et la médecine.