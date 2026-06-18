Sénégal: Kaffrine - Le gouverneur recommande la sécurisation des bassins de rétention et la libération des emprises

Kaffrine — Le gouverneur de la région de Kaffrine (centre), Serigne Babacar Kane, a recommandé mercredi la sécurisation des bassins de rétention des eaux pluviales ainsi que la libération de leurs emprises, en perspective de l'hivernage.

"Nous recommandons la sécurisation des bassins de rétention des eaux pluviales, la libération des emprises, l'élargissement et la clôture des bassins", a-t-il ordonné. M. Kane a fait cette recommandation à l'issue d'une tournée de reconnaissance des ouvrages de stockage d'eaux pluviales dans la commune de Kaffrine, en compagnie des services techniques concernés, dont l'Office national de l'assainissement (ONAS). Il y avait aussi des autorités territoriales et des responsables de l'entreprise chargée des travaux.

"Cette tournée nous a permis de reconnaître les ouvrages de stockage des eaux pluviales, d'évaluer leur fonctionnalité et d'identifier les travaux urgents à entreprendre pour améliorer leur capacité de stockage", a expliqué le chef de l'exécutif régional. La délégation a visité quatre bassins de rétention situés à la Cité millionnaire, sur la route de Nganda, et au quartier Guinaw Rails. Serigne Babacar Kane a également invité les délégués de quartier à "intensifier" les actions de sensibilisation auprès des populations riveraines afin de prévenir d'éventuels accidents.