Sénégal: BRVM - Hausse de 36,543 milliards de FCFA de la capitalisation boursière globale ce mercredi 17 juin 2026

17 Juin 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 17 juin 2026, la capitalisation boursière globale (marché des actions et obligations réunis) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 36,543 milliards de FCFA.

Cette capitalisation s'est établie à 29 970, 669 milliards de FCFA contre 29 934,126 milliards de FCFA la veille. A l'origine de cette hausse, il y a la capitalisation du marché des actions qui s'est accrue de 37,788 milliards, s'établissant à 16 815,589 milliards de FCFA contre 16 777,801 milliards de FCFA le mardi 16 juin 2026.

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle enregistre une baisse de 1,245 milliard, en passant de 13 156,325 milliards FCFA la veille à 13 155,080 milliards de FCFA ce mercredi 17 juin 2026.

La valeur des transactions a augmenté, s'établissant à 2,676 milliards de FCFA contre 1,557 milliard de FCFA la veille.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'indice BRVM Composite est en hausse de 0,23% à 436,61 points contre 435,52 points. Quant à l'indice BRVM 30, il enregistre aussi une progression de 0,29% à 204,23 points contre 203,64 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige est en légère baisse de 0,09% à 170,41 points contre 170,56 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Principal a gagné 0,64% à 312,22 points contre 310,22 points précédemment.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) a enregistré une variation positive de 0,23% à 172,51 points contre 172,12 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,43% 4 410 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 7,29 % 1 765 FCFA), BICB Bénin (plus 3,66% 5 805 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 3,16% à 1 960 FCFA) et BOA Bénin (plus 2,30% à 8 900 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 4,80% 4 755 FCFA), Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (moins 4,40% à 1520 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 3,55% à 2 990 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 3,03% à 15 515 FCFA) et ETI Togo (moins 3,03% à 32 FCFA).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.