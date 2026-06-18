Sénégal: CFEE - Tivaouane affiche un taux de présence de 98,78 % des candidats (IEF)

Tivaouane — Les épreuves du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) ont débuté dans de "très bonnes conditions" dans le département de Tivaouane, avec un taux de présence de 98,78 % des candidats, a souligné, mercredi, l'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF), Issa Ndior.

"Nous sommes satisfaits de ce que nous avons constaté sur le terrain. L'examen se déroule dans de très bonnes conditions, avec un taux de présence de 98,78 % des candidats", a notamment déclaré Issa Ndior, après avoir visité plusieurs centres dans les communes de Tivaouane et Meckhé. L'IEF a précisé que la circonscription de Tivaouane présente, cette année, 9.864 candidats au CFEE, dont 5.681 filles, soit 58,72 % de l'effectif total.

Comparé à l'année dernière, où le nombre de candidats inscrits était de 10.145, la présente session a enregistré une baisse de 281 élèves. Parmi les candidats, 473 proviennent des écoles franco-arabes (EFA), représentant 4,79 % des inscrits. L'examen est organisé dans 60 centres, mobilisant près de 1.800 agents, dont 932 surveillants, 672 correcteurs et 196 secrétaires. Selon M. Ndior, les absences relevées concernent essentiellement des candidats individuels, et n'affectent pas le bon déroulement des épreuves.

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Il a salué l'accompagnement des autorités administratives, notamment le préfet et les sous-préfets du département, qui ont tenu plusieurs réunions préparatoires, dont quatre par les comités locaux de développement (CLD) et un par le comité départemental de développement (CDD), afin de garantir le succès de l'examen.

L'inspecteur n'a pas manqué de rendre hommage aux élus territoriaux, aux partenaires sociaux, aux parents d'élèves ainsi qu'aux enseignants, pour leur contribution aux bonnes performances scolaires de l'année dernière. "Le département avait réalisé un bond de quinze points, lors de la précédente session. Ces résultats sont le fruit du travail remarquable des enseignants sur le terrain", a-t-il souligné.

Une édition marquée par la digitalisation

L'édition 2026 du CFEE inaugure une importante innovation organisationnelle, avec la digitalisation de l'ensemble des opérations administratives et pédagogiques. "Toutes les étapes, de l'administration des épreuves à la publication des résultats, seront désormais réalisées au niveau des centres d'examen", a expliqué l'IEF, ajoutant que les moyens nécessaires ont été mobilisés, grâce à l'appui des autorités administratives.

Le préfet de Tivaouane, Abou Sow, qui a conduit cette tournée de supervision, s'est aussi dit satisfait des conditions d'organisation.

"Nous avons constaté que les chefs de centre ont accompli un excellent travail de préparation et de suivi. Les candidats et les surveillants sont quasiment tous présents, et les quelques absences enregistrées n'ont eu aucun impact sur le déroulement des épreuves", a-t-il témoigné.

Un dispositif sécuritaire renforcé

M. Sow a salué la mobilisation de l'ensemble des acteurs impliqués, notamment les collectivités territoriales, les services techniques, les sociétés concessionnaires, les forces de défense et de sécurité, les enseignants, les parents d'élèves et les médias. Selon lui, la présence effective de la police et de la gendarmerie dans les centres aide à assurer un climat de sérénité indispensable au bon déroulement des examens.

Abou Sow a annoncé le maintien du dispositif sécuritaire au-delà des épreuves écrites, en raison du nouveau mode d'organisation du CFEE, qui prévoit que les opérations de correction et de traitement des résultats se déroulent directement dans les centres pendant plusieurs jours. "Les jurys resteront dans les écoles pendant près de dix jours. Les phases de correction nécessitent calme, sécurité et sérénité", a-t-il relevé. De ce fait, "un système de patrouilles sera maintenu jusqu'à la transmission définitive des notes", a-t-il assuré.

Le préfet a enfin réaffirmé l'ambition du département de Tivaouane de se hisser parmi les meilleurs de la région, en termes de résultats scolaires. "Notre défi est de placer Tivaouane à la tête de la région. Cela exige la mobilisation de tous les acteurs, et nous constatons aujourd'hui que cette dynamique collective est bien en marche", a-t-il conclu.